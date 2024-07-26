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Новый смертельный вирус Оропуш: что известно — в какой стране
Здоровье

Сегодня, 13:35

1 мин.

В мире зарегистрировали новый смертельный вирус

Мария Задорожная
Автор
Лаборант изучает вирус в лаборатории
Фото Manjurul/istockphoto.com
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В Бразилии зарегистрировали первую в мире смерть от вируса Оропуш. Это тропическая вирусная инфекция, которая распространяется мухами и комарами. Таким образом, в мире появилась новая болезнь с летальным исходом, пишет The Straits Times.

Согласно заявлениям министерства здравоохранения Бразилии, в стране от вируса умерли две женщины. Они «были младше 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжелый случай лихорадки денге».

Издание отмечает, что до этого в мировой медицине не фиксировались случаи смерти от вируса Оропуш. Однако в этом году в 20 штатах Бразилии уже зарегистрировали более 7,2 тысячи случаев заражения инфекцией.

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