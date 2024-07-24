Психолог объяснила, как избавиться от недосыпа и улучшить качество сна

Психолог Юлия Лебедева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что долговременный недосып может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабету, ожирению и депрессии.

Чтобы избавиться от недосыпа, эксперт посоветовала использовать как классические, так и психологические методы улучшения качества сна. К первым специалист отнесла ароматерапию с маслом сибирского кедра, включение оранжевого света вечером, аудио и видео, а также метод «Часового кокона» — когда человек закутывается в одеяло на 10-15 минут перед сном.

К психологическим методам Лебедева отнесла технику «Парадоксального намерения». Человеку нужно стараться оставаться бодрым как можно дольше. Как отметила эксперт, это уберет страх перед бессонницей и поможет расслабиться. Заснуть будет намного легче.

«Также улучшению качества сна способствует эмоциональная регуляция через ведение дневника, медитация осознанности — сосредоточение на текущем моменте без оценок и суждений, создание ритуала — повторяющихся действий перед сном», — объяснила психолог.



Лебедева добавила, что помочь в борьбе с недосыпом также может визуализация себя в месте, которое ассоциируется с покоем и безопасностью, слушание специальных «сонных» плейлистов с замедленным ритмом, которые помогают быстрее войти в состояние сна.