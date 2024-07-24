Косметолог рассказала, насколько эффективен коллаген в косметике

Врач-косметолог Анна Вощук в беседе с «СЭ» заявила, что особого эффекта от косметики с коллагеном ждать не стоит. По ее словам, производители уходовых средств уверяют, что их продукция может увеличить эластичность кожи и улучшить ее тонус.

Однако эксперт считает, что молекулы коллагена слишком большие, чтобы проникнуть в глубокие слои эпидермиса. Кроме того, они не могут встроиться в собственные белки кожи.