Косметолог рассказала, насколько эффективен коллаген в косметике
Врач-косметолог Анна Вощук в беседе с «СЭ» заявила, что особого эффекта от косметики с коллагеном ждать не стоит. По ее словам, производители уходовых средств уверяют, что их продукция может увеличить эластичность кожи и улучшить ее тонус.
Однако эксперт считает, что молекулы коллагена слишком большие, чтобы проникнуть в глубокие слои эпидермиса. Кроме того, они не могут встроиться в собственные белки кожи.
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