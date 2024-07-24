Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Косметолог рассказала, насколько эффективен коллаген в косметике
Здоровье

Сегодня, 18:35

0 мин.

Косметолог рассказала, насколько эффективен коллаген в косметике

Мария Задорожная
Автор
Женщина наносит крем на лицо
Фото Inside Creative House/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-косметолог Анна Вощук в беседе с «СЭ» заявила, что особого эффекта от косметики с коллагеном ждать не стоит. По ее словам, производители уходовых средств уверяют, что их продукция может увеличить эластичность кожи и улучшить ее тонус.

Однако эксперт считает, что молекулы коллагена слишком большие, чтобы проникнуть в глубокие слои эпидермиса. Кроме того, они не могут встроиться в собственные белки кожи.

Самые необычные методы омоложения. Сперма лосося и змеиный яд: самые необычные методы омоложения и их эффективность
Польза и вред
1
0
Новости холдинга
Бортников сообщил о побеге исполнителя подрыва авто в Москве
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
Как Россия может ответить на изъятие доходов от ее активов в ЕС. Детали
Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
17:10
Хирург перечислил операции, которые не следует делать летом
23 июл 12:15
Врач рассказал, как защититься от церкариоза
22 июл 17:35
Врач рассказал, как защититься от листериоза
22 июл 15:45
В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса
22 июл 12:35
Россияне жалуются на заражение «зудом купальщика»