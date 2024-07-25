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Врач рассказал, чем опасен гепатит С и как его распознать
Здоровье

Сегодня, 18:10

2 мин.

Врач рассказал, чем опасен гепатит С и как его распознать

Мария Задорожная
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
На приеме у врача
Фото peakSTOCK/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев рассказал, чем опасен гепатит С, какие у него симптомы и что нужно делать, чтобы его обнаружить.

«При длительном течении заболевания у инфицированного человека происходит фиброз печени — замещение нормальной ткани печени соединительной тканью. Конечная стадия такого состояния — цирроз, на фоне которого может возникнуть злокачественное новообразование. Поэтому всем людям с хроническим гепатитом С важно наблюдаться у врача и регулярно проходить необходимые обследования», — объяснил эксперт.

Также врач добавил, что у некоторых пациентов с гепатитом С возникают заболевания почек, кожи, щитовидной железы и нарушения в системе крови.

«На ранних стадиях гепатит С проявляется неспецифическими симптомами: слабость, повышенная утомляемость, головная боль. В редких случаях может возникнуть пожелтение склер (белков глаз), пожелтение кожи или кожный зуд. Если болезнь остается невыявленной длительное время, отмечается резкое снижение веса, асцит, кровотечение из вен пищевода и нарушение функций мозга», — отметил доктор.

По словам медика, обнаружить заболевание можно только с помощью специальных исследований, например анализа крови, который может указать на наличие вируса и отразить воспаление печени. Также проводится диагностика, которая позволяет оценить размеры печени, состояние ее тканей и других органов брюшной полости.

«В настоящее время гепатит С не считается неизлечимой болезнью. Главное — своевременное лечение и отказ от самолечения. Если вы почувствовали себя плохо, идите к врачу!» — заключил специалист.

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