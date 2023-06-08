7 идей, чтобы хорошо провести лето. Советы от эксперта по здоровому образу жизни

Все хотя бы раз в жизни бросали себе вызов. Например, сесть на диету с понедельника. Или начать бегать и принимать контрастный душ со следующего месяца. И выполнить данное себе обещание было непросто. Но лето — другое дело. В сезон теплого воздуха, свежих ягод, ранних рассветов и поздних закатов забота о себе и своем здоровье может стать полноценной частью вашего отдыха.

Нутрициолог, специалист по рационализации здорового образа жизни Елизавета Сауткина поделилась идеями, которые помогут этого добиться.

Устройте пикник на природе

Лучше всего поставить себе задачу делать это хотя бы один раз в каждый летний месяц.

Разложите ягоды и фрукты на красивом подносе. Не налегайте на арбузы, дыни и виноград. Это не самый лучший выбор, если мы хотим провести здоровый пикник. В этих фруктах и ягодах много сахара, и они могут вызвать тяжесть в желудке.

В качестве хорошего источника омега-кислот подайте к салату лосось на гриле с любимым специями. Отдайте предпочтение натуральным травам и ограничьте использование химических специй и усилителей вкуса.

Проведите ночь в палатке, а утром сделайте заплыв в прохладную речку, пруд, море

Или просто облейтесь ведром прохладной воды, стоя в собственном душе. Это взбодрит. Если вы никогда не пробовали этот способ,чтобы быстро взбодриться и привести себя в чувства, то, поверьте, это работает на сто процентов.

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Начните летний день со стакана смузи

Это поможет настроиться на день и окажет положительное воздействие на процессы пищеварения.

Выйдите на пробежку

Если вы давно мечтаете попробовать бег с какого-нибудь понедельника, а он все не наступает, лето — отличное время, чтобы наконец начать. Теплая погода, любимая музыка в наушниках и минимум одежды — что может быть лучше?

Приготовьте полезное мороженое

Почитайте книгу на свежем воздухе

Это своего рода медитация — успокаивает, развивает воображение и помогает справляться со стрессом.

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Устройте с друзьями турнир по бадминтону

Во-первых, это весело. Во-вторых, бадминтон — несложный и доступен почти всем, при этом развивает концентрацию и ловкость, помогает организму потреблять больше кислорода и, конечно, сжигать калории.

Только не забудьте заранее узнать правила подсчета очков в этой игре, чтобы это был настоящий турнир!

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