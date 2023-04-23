Сколько калорий сжигает работа по дому и как сделать ее полезной для фигуры

Если с энергозатратностью тренировок все примерно понятно, то как узнать, сколько калорий мы тратим на домашние заботы вроде уборки, глажки и мытья посуды? Ведь не могут же они проходить бесследно для фигуры — иначе мы бы не чувствовали себя такими уставшими, отгенералив всю квартиру.

В сети можно встретить множество таблиц, рассказывающих о том, сколько калорий сжигается за разными бытовыми занятиями. Однако, по мнению фитнес-эксперта и специалиста по осанке Дениса Соломина, все указанные в них данные усреднены до такой степени, что рассчитать с их помощью свою суточную активность невозможно. Есть формулы, которые позволят сделать это более точно.

Как посчитать, сколько калорий сжигают домашние дела

Для того чтобы научиться рассчитывать свою активность в калориях, без фитнес-браслета, нужно познакомиться с таким понятием, как базовый обмен веществ.

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Базовый обмен веществ — величина индивидуальная. Она зависит от веса, рост, возраста и даже от пола. Рассчитать свой БОВ можно по формуле Харриса-Бенедикта:

Для мужчин: 66.5 + (13.75 вес в кг) + (5.003 рост в см) — (6.775 возраст в годах);

Для женщин: 655.1 + (9.563 вес в кг) + (1.85 рост в см) — (4.676 возраст в годах).

Специально для читателей «СЭ» эксперт составил формулу, с помощью которой, зная свой базовый обмен веществ, можно подсчитать, сколько примерно калорий за время работы по дому сожгли именно вы.

Для этого свой суточный БОВ нужно разделить на количество минут в сутках, затем умножить на количество минут домашней работы. Получившийся результат нужно умножить на коэффициент физической активности в формате низкоинтенсивной необременительной кардиотренировки — 4.2.

Формула будет выглядеть так:

БОВ : 1440 количество минут уборки 4.2

Как делать домашние дела с пользой для фигуры и здоровья

Но для того чтобы применить к домашним делам формулу расчета по коэффициенту хотя бы необременительной тренировки, нагрузка во время их выполнения должна соответствовать этому словосочетанию.

И дело не только интенсивности, которая должна быть выше средней. Пылесосить, мыть полы и даже гладить и мыть посуду можно в технике, которая будет более энергозатратна и принесет пользу здоровью опорно-двигательного аппарата.

Чтобы мыть посуду без застоя в ногах, можно в процессе периодически менять расстояние от раковины: шагнуть назад, вбок, по диагонали.

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А мыть полы можно с пользой для мышц — стабилизаторов корпуса.

При этом важно помнить и про дыхание. Выдохи должны быть активными и долгими, чтобы работала грудная клетка и лучше двигалась спина.

Хотя все это действительно полезно для здоровья и фигуры, не стоит пытаться заменить, работой по дому полноценные тренировки.

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