Блогер пробовала «идеальные диеты» в течение недели. Удалось ли ей похудеть?

Сейчас в социальных сетях популярен тренд «Что я ем за день», где пользователи делятся своим дневным рационом. Вдохновившись этой тенденцией, блогер Линда Сан задалась вопросом: существует ли идеальная диета? Девушка проанализировала множество исследований, статей и видео на эту тему и составила свой план питания на неделю.

Результаты диеты и выводы блогера разбираем вместе со спортивным нутрициологом Мариной Кравченковой.

Первый день

Йогурт с ягодами и гранолой

Тосты с авокадо и индейкой

Домашнее протеиновое печенье

Курица с арахисовой пастой и овощами

Второй день

Овсянка с семенами чиа

Орехи

Жареный тофу с овощами и рисом

Греческий йогурт с фруктами

Протеиновые оладьи и тост с авокадо

Третий день

Бурый рис с яйцом

Рамен с курицей и овощами

Фрукты

Курица с рисом и овощами

Четвертый день — бюджетные рецепты

Овсянка с фруктами

Жареный рис с овощами

Запеченный банан

Пятый день — веганская диета

Оладьи из тофу

Салат по рецепту Дженнифер Энистон

Пудинг из семян чиа

Запеченный тофу с рисом и овощами

Istockphoto/DronG

Шестой день

Льняные оладьи с ягодами

Яблоки с темным шоколадом

Греческий йогурт и бейгл с авокадо и омлетом

Запеченные лосось, батат и брюссельская капуста

Седьмой день — для сладкоежек

Протеиновое печенье

Салат с бататом

Курица в соусе

Жареные бананы

В 2019 году ученые провели исследование, в ходе которого 1000 человек в течение двух недель ели одну и ту же еду. После окончания эксперимента у всех участников уровень метаболизма находился на разном уровне. Даже близнецы реагировали по-разному на одинаковые продукты. Ученые пришли к выводу: диета, которая будет эффективна и полезна для одного человека, может быть вредна другому.

Istockphoto/Lyndon Stratford

Попробовав разные диеты в течение недели, блогер так и не смогла похудеть. Но девушка пришла к важному выводу: не стоит следовать определенному плану питания, лучше создавать собственный. Главная задача питания — соответствовать индивидуальным особенностям здоровья и стиля жизни человека.

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