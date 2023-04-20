Блогер пробовала «идеальные диеты» в течение недели. Удалось ли ей похудеть?
Сейчас в социальных сетях популярен тренд «Что я ем за день», где пользователи делятся своим дневным рационом. Вдохновившись этой тенденцией, блогер Линда Сан задалась вопросом: существует ли идеальная диета? Девушка проанализировала множество исследований, статей и видео на эту тему и составила свой план питания на неделю.
Результаты диеты и выводы блогера разбираем вместе со спортивным нутрициологом Мариной Кравченковой.
Первый день
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Йогурт с ягодами и гранолой
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Тосты с авокадо и индейкой
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Домашнее протеиновое печенье
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Курица с арахисовой пастой и овощами
Девушка на видео показывает примеры сбалансированного питания, которое содержит белки, жиры и углеводы. Она считала калории и макроэлементы и формировала диету.
Второй день
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Овсянка с семенами чиа
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Орехи
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Жареный тофу с овощами и рисом
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Греческий йогурт с фруктами
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Протеиновые оладьи и тост с авокадо
Третий день
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Бурый рис с яйцом
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Рамен с курицей и овощами
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Фрукты
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Курица с рисом и овощами
За неделю можно сбросить 0,5-1 кг при здоровом похудении. Если худеть быстрее, это произойдет из-за резкого недостатка калорий, но никакой пользы от этого не будет. И как только вы снова вернетесь к нормальному питанию, килограммы тоже вернутся. Ориентироваться нужно не на цифры на весах, а на отражение в зеркале.
Четвертый день — бюджетные рецепты
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Овсянка с фруктами
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Жареный рис с овощами
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Запеченный банан
Пятый день — веганская диета
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Оладьи из тофу
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Салат по рецепту Дженнифер Энистон
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Пудинг из семян чиа
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Запеченный тофу с рисом и овощами
Шестой день
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Льняные оладьи с ягодами
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Яблоки с темным шоколадом
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Греческий йогурт и бейгл с авокадо и омлетом
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Запеченные лосось, батат и брюссельская капуста
Седьмой день — для сладкоежек
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Протеиновое печенье
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Салат с бататом
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Курица в соусе
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Жареные бананы
Нужно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Важно не только худеть, но и не забывать про здоровье, поэтому идеальная диета — это сбалансированное питание.
В 2019 году ученые провели исследование, в ходе которого 1000 человек в течение двух недель ели одну и ту же еду. После окончания эксперимента у всех участников уровень метаболизма находился на разном уровне. Даже близнецы реагировали по-разному на одинаковые продукты. Ученые пришли к выводу: диета, которая будет эффективна и полезна для одного человека, может быть вредна другому.
Попробовав разные диеты в течение недели, блогер так и не смогла похудеть. Но девушка пришла к важному выводу: не стоит следовать определенному плану питания, лучше создавать собственный. Главная задача питания — соответствовать индивидуальным особенностям здоровья и стиля жизни человека.
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