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Сегодня, 18:00

Блогер пробовала «идеальные диеты» в течение недели. Удалось ли ей похудеть?

Анастасия Серебренникова
Автор
Марина Кравченкова
Спортивный нутрициолог
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Проверка фактов

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Девушка измеряет талию
Фото Istockphoto/demaerre

Сейчас в социальных сетях популярен тренд «Что я ем за день», где пользователи делятся своим дневным рационом. Вдохновившись этой тенденцией, блогер Линда Сан задалась вопросом: существует ли идеальная диета? Девушка проанализировала множество исследований, статей и видео на эту тему и составила свой план питания на неделю.

Результаты диеты и выводы блогера разбираем вместе со спортивным нутрициологом Мариной Кравченковой.

Первый день

  • Йогурт с ягодами и гранолой

  • Тосты с авокадо и индейкой

  • Домашнее протеиновое печенье

  • Курица с арахисовой пастой и овощами

Девушка на видео показывает примеры сбалансированного питания, которое содержит белки, жиры и углеводы. Она считала калории и макроэлементы и формировала диету.
Марина Кравченкова
Спортивный нутрициолог

Второй день

  • Овсянка с семенами чиа

  • Орехи

  • Жареный тофу с овощами и рисом

  • Греческий йогурт с фруктами

  • Протеиновые оладьи и тост с авокадо

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Третий день

  • Бурый рис с яйцом

  • Рамен с курицей и овощами

  • Фрукты

  • Курица с рисом и овощами

За неделю можно сбросить 0,5-1 кг при здоровом похудении. Если худеть быстрее, это произойдет из-за резкого недостатка калорий, но никакой пользы от этого не будет. И как только вы снова вернетесь к нормальному питанию, килограммы тоже вернутся. Ориентироваться нужно не на цифры на весах, а на отражение в зеркале.
Марина Кравченкова

Четвертый день — бюджетные рецепты

  • Овсянка с фруктами

  • Жареный рис с овощами

  • Запеченный банан

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Пятый день — веганская диета

  • Оладьи из тофу

  • Салат по рецепту Дженнифер Энистон

  • Пудинг из семян чиа

  • Запеченный тофу с рисом и овощами

Тофу с рисом
Istockphoto/DronG

Шестой день

  • Льняные оладьи с ягодами

  • Яблоки с темным шоколадом

  • Греческий йогурт и бейгл с авокадо и омлетом

  • Запеченные лосось, батат и брюссельская капуста

Седьмой день — для сладкоежек

  • Протеиновое печенье

  • Салат с бататом

  • Курица в соусе

  • Жареные бананы

Нужно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Важно не только худеть, но и не забывать про здоровье, поэтому идеальная диета — это сбалансированное питание.
Марина Кравченкова
Спортивный нутрициолог

В 2019 году ученые провели исследование, в ходе которого 1000 человек в течение двух недель ели одну и ту же еду. После окончания эксперимента у всех участников уровень метаболизма находился на разном уровне. Даже близнецы реагировали по-разному на одинаковые продукты. Ученые пришли к выводу: диета, которая будет эффективна и полезна для одного человека, может быть вредна другому.

Девушка на кухне
Istockphoto/Lyndon Stratford

Попробовав разные диеты в течение недели, блогер так и не смогла похудеть. Но девушка пришла к важному выводу: не стоит следовать определенному плану питания, лучше создавать собственный. Главная задача питания — соответствовать индивидуальным особенностям здоровья и стиля жизни человека.

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Диеты
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