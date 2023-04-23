Что нужно есть, если вы устали? 14 продуктов, которые помогут восполнить энергию

Часто после сложного рабочего дня так и хочется расслабиться чем-то вкусным и заказать доставку еды. Желательно вредной. Но увы, много пользы организму она не принесет. Зато продукты из нашей подборки ниже помогут снять усталость и восполнить энергию. О них рассказала нутрициолог Александра Новикова.

Какие продукты помогают снять усталость

Важно дать организму пищу, которая восполнит уровень энергии и поможет адаптироваться к нагрузкам как физическим, так и ментальным. В ее состав должны входить следующие компоненты.

Жиры

В первую очередь от усталости помогают продукты, содержащие полезные жиры. К ним относятся:

миндаль;

оливки;

лосось;

скумбрия;

сельдь.



Жиры помогают восстанавливаться клеткам организма, гормональной и нервной системам. Особенно в них нуждается мозг, который на 60% состоит из жира.

Freepik/valeria_aksakova

Белок

Отдавать предпочтение лучше белковым продуктам, которые также содержат триптофан. Этот элемент отвечает за хорошее настроение и крепкий сон. Продукты, богатые триптофаном:

выдержанные сыры (пармезан, пекорино, романо);

чистый какао;

индейка;

чечевица;

яйца;

шпинат.

Важно есть эти продукты в чистом виде, без сахаров или соусов. Например, лучше отдавать предпочтение какао на воде или растительном молоке без сахара. Злоупотребление сладостями приводит к обратному эффекту в виде еще большей усталости.

Freepik/valeria_aksakova

Магний и витамины группы В

К третьей категории относятся продукты, которые содержат магний, витамины группы В и антиоксиданты. Именно эти компоненты помогают крепко спать и быть устойчивым к стрессам, а в результате — меньше уставать. К этой группе относятся:

вся листовая зелень (рукола, романо, шпинат, кейл, микрозелень);

брюссельская капуста;

латук.

Идеальным ужином, который поможет организму восполнить энергию, станет овощной листовой салат с добавлением индейки на гриле, а также чай с мятой. Так вы получите все необходимые для восстановления вещества.

Freepik/dashu83

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