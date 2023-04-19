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Сегодня, 13:00

Можно ли сидеть «нога на ногу»? Отвечает врач

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Юлия Пантелеева
Врач-реабилитолог
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Проверка фактов

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Девушка сидит на стуле
Фото Istockphoto/PeopleImages

Многие знают о словах-паразитах. А положение, когда мы сидим, закидывая нога на ногу, — такой же «паразит» для нашего тела. Зачастую мы даже не замечаем, что находимся в этой позе. И если в случае со словами есть шанс реабилитироваться и забыть о них, как ни в чем не бывало, то с позой «нога на ногу» так не получится.

Безобидная, на первый взгляд, привычка может стать причиной различных проблем со здоровьем.

Почему не стоит сидеть «нога на ногу», узнали у врача по спортивной медицине и реабилитолога Юлии Пантелеевой.

Что будет, если сидеть «нога на ногу»

Сидеть «нога на ногу» любят не только женщины, но и некоторые мужчины. Проблемы, которые можно заработать, находясь в этой позе, тоже универсальны. Среди них:

  • ухудшение кровоснабжения (как результат — обострение хронических заболеваний мочеполовой системы, развитие варикозного расширения вен);

  • сдавливание малоберцового нерва (приводит к синдрому свисающей стопы, при котором невозможно разгибать пальцы и теряется чувствительность голени);

  • асимметрия тела, возникающая из-за несимметричного положения мышц и таза (развивается в случае длительного сидения в одном положении).

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Чем опасно сидеть, закидывая ногу на ногу

Статичные и несимметричные позы не обходятся для организма без последствий. Но важно, скорее, не само положение, а количество времени, которое мы в нем провели. Также следует учесть активность в течение дня, и как часто поза меняется.

Вред зависит и от физической подготовленности, то есть от натренированности мышц. Чем дольше мы находимся в одном положении, тем больше будет перегрузка какой-то из частей тела. Даже если мы просто сидим с ровной спиной.
Юлия Пантелеева
Врач-реабилитолог
Девушка сидит на стуле
Istockphoto/vm

Как уменьшить вред от позы «нога на ногу»

Если вы не можете удержаться, чтобы не закинуть ногу на ногу, но понимаете вред и хотите его избежать — меняйте свое положение чаще. Выберите несколько комфортных поз и чередуйте их.

Больше двигайтесь. Например, каждые 1-2 часа делайте небольшую разминку. Подойдет сочетание легкой суставной гимнастики, приседаний и упражнений на мышцы бедра и ягодиц.
Юлия Пантелеева
Врач-реабилитолог
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