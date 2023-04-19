Можно ли сидеть «нога на ногу»? Отвечает врач

Многие знают о словах-паразитах. А положение, когда мы сидим, закидывая нога на ногу, — такой же «паразит» для нашего тела. Зачастую мы даже не замечаем, что находимся в этой позе. И если в случае со словами есть шанс реабилитироваться и забыть о них, как ни в чем не бывало, то с позой «нога на ногу» так не получится.

Безобидная, на первый взгляд, привычка может стать причиной различных проблем со здоровьем.

Почему не стоит сидеть «нога на ногу», узнали у врача по спортивной медицине и реабилитолога Юлии Пантелеевой.

Что будет, если сидеть «нога на ногу»

Сидеть «нога на ногу» любят не только женщины, но и некоторые мужчины. Проблемы, которые можно заработать, находясь в этой позе, тоже универсальны. Среди них:

ухудшение кровоснабжения (как результат — обострение хронических заболеваний мочеполовой системы, развитие варикозного расширения вен);

сдавливание малоберцового нерва (приводит к синдрому свисающей стопы, при котором невозможно разгибать пальцы и теряется чувствительность голени);

асимметрия тела, возникающая из-за несимметричного положения мышц и таза (развивается в случае длительного сидения в одном положении).

Чем опасно сидеть, закидывая ногу на ногу

Статичные и несимметричные позы не обходятся для организма без последствий. Но важно, скорее, не само положение, а количество времени, которое мы в нем провели. Также следует учесть активность в течение дня, и как часто поза меняется.

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Как уменьшить вред от позы «нога на ногу»

Если вы не можете удержаться, чтобы не закинуть ногу на ногу, но понимаете вред и хотите его избежать — меняйте свое положение чаще. Выберите несколько комфортных поз и чередуйте их.

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