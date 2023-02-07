Фитнес-эксперт назвала 5 правил здоровой спины и красивой осанки

Фитнес-тренер и автор личного блога о здоровом образе жизни Анна Егорова специально для «СЭ» рассказала, что поможет сохранить спину здоровой, а осанку красивой. «Хорошая осанка снижает нагрузку на суставы, мышцы и позвоночник и предохраняет их от травм. Кроме того, ровная осанка позволяет эффективнее использовать мускулатуру, а также улучшает настроение и работоспособность», — подчеркнула эксперт. За плечами Анны Егоровой личный опыт длительной реабилитации после компрессионного перелома позвоночника. Историю ее восстановления мы рассказывали ранее.

Чтобы сохранить спину здоровой, фитнес-тренер посоветовала всегда оставаться активными и больше двигаться. «Физическая нагрузка благоприятно влияет на осанку. Особенно полезны йога, пилатес, плавание — выбирайте формат, который подходит вам», — пояснила специалист.

Не менее важно для здоровья спины следить за массой тела, поскольку избыточный вес ведет к ослаблению мышц живота и, как следствие, проблемам с тазом и позвоночником. Лишние килограммы также могут стать причиной болей в пояснице.

В течение дня, по словам Анны Егоровой, важно уделять внимание своей осанке в любом положении — и сидя, и стоя. «Со временем у вас сформируется мышечная память, и тело будет самостоятельно контролировать положение спины».

Не следует забывать об отдыхе во время работы. Перерывы помогут снизить статическое напряжение мышц шейно-плечевой области и спины и улучшат концентрацию внимания.

В завершение Анна Егорова обратила внимание на то, что в повседневной жизни необходимо носить удобную обувь. По словам эксперта, это минимизирует нагрузку на позвоночник.