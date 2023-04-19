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Сегодня, 18:00

Что произойдет с организмом, если месяц спать на полу? Врач прокомментировал эксперимент блогера

Руслана Бобкова
Константин Сергеев
Травматолог, ортопед
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Девушка лежит на полу
Фото Istockphoto/fizkes

Ко сну на полу мы привыкли относиться как к вынужденной мере, например, когда приехали гости, а спальных мест на всех не хватило. Но блогер и йог из Швейцарии Роберто Вольта решил провести эксперимент и добровольно проспал на полу целых 30 дней. Результаты этого опыта мы попросили прокомментировать врача-ортопеда Константина Сергеева.

Первые ночи дались Роберто тяжело, лежать на полу было жестко и некомфортно. Сначала он выдержал всего час и вернулся в кровать, но не сдался и довел челлендж до конца.

Чем полезен сон на полу

В результате, по словам блогера, твердая поверхность помогла мышцам и связкам расслабиться, и по утрам он стал чувствовать себя отдохнувшим и бодрым: «Ты просыпаешься не деревянным и окоченевшим, как представляют себе многие, а наоборот — более подвижным. Мне это понравилось, я мог сразу приступить к йоге или медитации».

Также Роберто рассказал, что благодаря расслабленным мышцам и связкам нижняя часть спины изменила свое положение, и вместо выдвинутого вперед живота и сутулости он получил ровную осанку и — неожиданно! — стал выше на полтора сантиметра.

При сне на мягкой поверхности наши мышцы постоянно напряжены, суставы позвоночника принимают неестественные изгибы, что приводит к болевым ощущениям и состоянию усталости. А сон на ровной горизонтальной поверхности создает оптимальные условия для полного расслабления спины в естественном физиологическом положении.
Константин Сергеев
Травматолог, ортопед
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Что постелить на пол для сна

Конечно, Роберто спал не на голом полу: он использовал тонкий складной татами. Такой выбор блогер объяснил нежеланием простудиться, потому что полы в его квартире обычно холодные. Тем, у кого нет с этим проблем, блогер посоветовал спать на пледе или коврике для йоги. В этом с ним солидарен и врач.

Пол можно рассмотреть как поверхность для сна, но при этом нужно обязательно использовать покрытие типа коврика-пенки для фитнеса или йоги, и исключить сквозняки.
Константин Сергеев
Травматолог, ортопед

Сколько нужно спать на полу

Возникает логичный вопрос: раз спать на твердом так полезно, придется перелечь с кровати на пол навсегда? К счастью, ответ — нет. Если вам понравится эффект, использовать этот чудодейственный способ можно «курсами».

Люди, ведущие сидячий образ жизни, те, кто ощущает постоянную усталость в спине и кому сложно держать ее ровно, могут спать на полу эпизодически, по 5-7 дней, для улучшения общего самочувствия и осанки.
Константин Сергеев
Травматолог, ортопед
Девушка лежит на полу
Istockphoto/miniseries

Чем можно заменить сон на полу

Если сон на полу для вас уже перебор, можно начать с жесткого матраса. Однако, по мнению эксперта, даже самый жесткий вариант из мебельного магазина не даст такого же результата.

Жесткий матрас отчасти можно сравнить со сном на полу, но максимального эффекта получится достичь именно с помощью плотного материала. Им может стать, например, щит из фанеры, положенный на кровать.
Константин Сергеев
Травматолог, ортопед

Кому нельзя спать на полу

Если вам захотелось повторить эксперимент, обратите внимание на то, что сон на полу разрешен не всем. Он строго противопоказан людям со следующими диагнозами:

  • трофические расстройства (нарушение процессов питания тканей);

  • нарушения микроциркуляции крови;

  • значительные деформации позвоночника.

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