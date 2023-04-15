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Сегодня, 17:00

Как пиво влияет на мужское здоровье? 5 веских причин отказаться от этого напитка

Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач
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Мужчина, пьющий пиво
Фото Freepik/wayhomestudio

Пиво, как и любой другой алкоголь, едва ли можно назвать полезным. Однако, несмотря на все негативные последствия, этот напиток остается популярным по всему миру. А запрет на продажу пива на стадионах во время чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году вызвал бурную волну негодования среди фанатов.

Врач Ирина Юзуп рассказала, чем может быть опасно пиво для мужского здоровья.

Увеличивается риск заболеваний печени

Печень отвечает за расщепление и удаление токсинов из организма, в том числе алкоголя. Чрезмерное употребление пива может привести к повреждению печени и увеличить риск заболевания этого органа. Это связано с тем, что печень может обрабатывать только определенное количество алкоголя в час, а чрезмерное его употребление может привести к перегрузке печени.

Несмотря на то, что пиво слабоалкогольное, его, как правило, пьют в больших количествах, чем крепкий алкоголь. От этого и все беды.

Кружки с пивом в руках у мужчин
Istockphoto/mediaphotos

Провоцирует увеличение веса

Пиво содержит значительное количество калорий, и регулярное употребление может привести к лишнему весу. Мужчины, которые регулярно пьют пиво, более склонны к развитию пивного живота, то есть избыточного жира в средней части тела. Это связано с тем, что пиво содержит пустые калории и углеводы, что может привести к увеличению жировых отложений.

Кроме того, пиво — солодовый продукт, любимая пища для дрожжей. Кандидоз кишечника (инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек и внутренних органов) — частая проблема любителей пива.

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Негативно влияет на сон

Хотя алкоголь обладает успокаивающим эффектом, он может нарушить цикл сна и привести к ухудшению его качества. У мужчин, регулярно употребляющих пиво, может быть нарушен режим сна, что приводит к дневной усталости и снижению продуктивности.

Плохое качество сна также может увеличить риск развития проблем со здоровьем, таких как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Охлажденные бутылки пива
Istockphoto/artisteer

Провоцирует «пивной» живот

Пиво может вызывать гормональный дисбаланс: напиток содержит фитоэстрогены, соединения, имитирующие гормон эстроген. Регулярное употребление пива может привести к гормональному дисбалансу у мужчин и спровоцировать рост ткани молочной железы (гинекомастию), снижение мышечной массы и снижение полового влечения.

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Увеличивает риск онкологических заболеваний

Чрезмерное потребление пива связано с повышенным риском некоторых видов рака, включая рак печени, толстой кишки и простаты. Это из-за того, что алкоголь может повредить ДНК и привести к мутациям, которые увеличивают риск онкологических заболеваний.

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