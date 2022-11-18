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Сегодня, 14:34

ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре

Виктория Кравченко
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Доха.
Фото Global Look Press

Организаторы чемпионата мира в Катаре запретили продажу пива на всех восьми стадионах, на которых будут проходить матчи турнира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

«После переговоров между властями принимающей страны и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков ФИФА, других фан-направлениях и лицензированных площадках, убрав точки продажи пива с периметра стадиона Катара, где будет проводиться чемпионат мира по футболу 2022 года», — говорится в заявлении ФИФА.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.

Источник: https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/fifa-statement-sale-of-alcoholic-beverages
Чемпионат мира по футболу 2022
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