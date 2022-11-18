ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре

Организаторы чемпионата мира в Катаре запретили продажу пива на всех восьми стадионах, на которых будут проходить матчи турнира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

«После переговоров между властями принимающей страны и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков ФИФА, других фан-направлениях и лицензированных площадках, убрав точки продажи пива с периметра стадиона Катара, где будет проводиться чемпионат мира по футболу 2022 года», — говорится в заявлении ФИФА.