Стоматолог рассказал о частых ошибках при чистке зубов

Издание The Sun опубликовало статью, в которой британский стоматолог Паял Бхалла перечислил частые ошибки при чистке зубов.

«Часто люди чистят зубы всего 30 секунд, что слишком мало. Правильным количеством времени считаются две минуты. Однако нужно убедиться, что вы эффективно чистите каждый зуб, иногда это может занять и больше двух минут», — отметил доктор.

При чистке зубов важно сосредоточиться на движении, а не на давлении. Иначе можно повредить зубную эмаль.

Важно также, по мнению врача, регулярно менять зубную щетку. В идеале это стоит делать каждые три месяца. При использовании электрической щетки, насадку также необходимо менять регулярно.

Специалист рекомендует не забывать о чистке языка, на котором скапливаются бактерии. Это приводит к неприятному запаху изо рта.