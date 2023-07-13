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Сегодня, 18:30

Менингококковый менингит: как защититься? Отвечает врач

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
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У пожилого мужчины болит голова
Фото Freepik/wayhomestudio

Вспышки менингококковой инфекции периодически случаются не только в Африке. И пусть они не доходят до масштабов пандемии, это не умаляет опасность этого заболевания.

О том, чем опасен менингококковый менингит рассказала врач и постоянный эксперт СЭ Екатерина Курбатова.

Что такое менингококковый менингит

Менингококковый менингит возникает из-за бактерий менингококка. Они могут привести к серьезному заражению жидкости вокруг мозга, кровотока, легких и суставов.

Менингококковая инфекция может поражать людей всех возрастов. Но в группе наибольшего риска — дети и молодые взрослые. Риск развития заболевания больше в условиях высокой плотности населения и повышенной влажности.

Люди с ослабленной иммунной системой, в период болезни или приема определенных лекарств подвержены более высокому риску заражения менингококковым менингитом.

Однако не каждый, кто подвергается воздействию бактерий, заражается. Некоторые могут обладать естественным иммунитетом к бактериям, в то время как другие имеют низкий риск заражения из-за общего состояния здоровья и иммунной системы.
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством

Если у вас появились подозрения на менингококковую инфекцию, нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Как передается менингококк

Заразиться этой инфекцией можно воздушно-капельным путем через тесный контакт с заболевшим. Менингококк передается:

  • через слюну во время разговора;

  • через кашель и чихание;

  • во время поцелуев.

Молодая девушка чихает в офисе
Фото Freepik/Drazen Zigic

Менингококковые бактерии не очень устойчивы в окружающей среде и, как правило, погибают на поверхностях.

Симптомы и признаки менингококкового менингита

Симптомы менингококковой инфекции могут появиться внезапно и быстро прогрессировать. Инкубационный период — от двух до десяти дней, в среднем — четыре.

К признакам заражения относится:

  • тяжелая интоксикация;

  • боли в пояснице, суставах и мышцах;

  • головная боль;

  • общая слабость, спутанность сознания;

  • повышенная температура;

  • снижение артериального давления и частоты сердечных сокращений.

Девушка болеет дома с температурой
Фото Freepik/prostooleh

Менингококковая инфекция может иметь серьезные последствия. К ним относятся:

  • менингит (воспаление мозговых оболочек);

  • бактериемия (заражение крови);

  • сепсис (тяжелое системное воспаление);

  • пневмония (воспаление легких);

  • артрит (воспаление суставов и межсуставных жидкостей);

  • нарушение работы всех систем органов человека;

  • интеллектуальные нарушения;

  • слепота и глухота (нейросенсорная тугоухость);

  • гидроцефалия (чрезмерное накопление циркулирующей спинномозговой жидкости в желудочках головного мозга).

Физическое обследование и медицинская история пациента

Диагностика менингококкового менингита проводится обычно не только у заболевшего, но и у всех близко контактировавших с ним.

Диагностические исследования проводят в условиях стационара при подозрении на генерализованную форму менингококковой инфекции. Исследования по эпидемическим показаниям проводят в очаге генерализованной формы менингококковой инфекции среди контактировавших с больным и имеющих клинические проявления назофарингита. Материал для исследования может быть различным в зависимости от клинической ситуации: кровь, спинномозговая жидкость, мазки из ротоглотки и носа, сыворотка крови.

Признаки менингококковой инфекции и&nbsp;как от&nbsp;нее защититься. Врач прокомментировала случаи менингококковой инфекции

Лабораторные тесты: микробиологические и иммунологические анализы

В случае подозрения на менингококковую инфекцию обязательно делают лабораторные тесты. Среди них анализы крови:

  • на гемограмму;

  • на биохимию;

  • на свертывающую систему крови.

Показателем заболевания будет гиперлейкоцитоз — крайне повышеное количество лейкоцитов (свыше 100 000/куб. мм). По биохимии также судят о нарушениях в работе внутренних органов.

Кроме того, потребуется сдать мочу на общий анализ, чтобы отследить работу почек.

Дополнительные методы диагностики

В числе прочих мер диагностики:

  • МРТ или КТ головного мозга;

  • ЭКГ для контроля работы сердца.

Лечение менингококкового менингита

Для лечения менингококкового менингита применяются антибиотики широкого спектра действия, на основе:

  • макролидов;

  • пенициллина;

  • цефалоспорина.

Девушка держит несколько таблеток антибиотиков
Фото Freepik

Кроме того, могут быть назначены такие антибиотики, как:

  • ампициллин;

  • вильпрафен;

  • кларитромицин;

  • оксациллин;

  • цефалоридин и прочие.

Также могут назначать противомикробные препараты, которые вводятся в спинномозговой канал.

Кто подвержен менингококковой инфекции. Врач объяснила, может ли менингококковая инфекция распространиться через посылки

Как защититься: профилактика менингококкового менингита

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем. Поэтому крайне важны меры профилактики. Именно они помогут защитить себя и своих близких.

Нужно:

  • своевременно делать прививки (вакцинация);

  • избегать близкого контакта с больными, не пользоваться их личными вещами;

  • не кашлять и не чихать в руки (можно в носовой платок или в локоть);

  • регулярно мыть руки;

  • как можно чаще проветривать помещения;

  • избегать мест массового скопления людей.

Вакцинация — единственный эффективный способ защиты от менингококковой инфекции и ее осложнений. Проводится она однократно, ее можно проводить одновременно с вакцинацией против других инфекций.
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством

Защититься от менингококковой инфекции помогут рекомендации, направленные на укрепление иммунитета:

  • правильное питание;

  • прогулки на свежем воздухе;

  • физические упражнения.

Укрепить иммунитет поможет достаточное количество витаминов и микроэлементов в организме, такие как витамин С, D, Е, цинк, селен, железо. Поэтому важно вводить в рацион разнообразную пищу, чтобы получить все необходимые полезные вещества. Здоровый иммунитет поможет если не полностью защититься от заболевания, то, по крайней мере, легче его перенести и избежать тяжелых последствий.

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