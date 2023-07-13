Менингококковый менингит: как защититься? Отвечает врач
Вспышки менингококковой инфекции периодически случаются не только в Африке. И пусть они не доходят до масштабов пандемии, это не умаляет опасность этого заболевания.
О том, чем опасен менингококковый менингит рассказала врач и постоянный эксперт СЭ Екатерина Курбатова.
Что такое менингококковый менингит
Менингококковый менингит возникает из-за бактерий менингококка. Они могут привести к серьезному заражению жидкости вокруг мозга, кровотока, легких и суставов.
Менингококковая инфекция может поражать людей всех возрастов. Но в группе наибольшего риска — дети и молодые взрослые. Риск развития заболевания больше в условиях высокой плотности населения и повышенной влажности.
Люди с ослабленной иммунной системой, в период болезни или приема определенных лекарств подвержены более высокому риску заражения менингококковым менингитом.
Однако не каждый, кто подвергается воздействию бактерий, заражается. Некоторые могут обладать естественным иммунитетом к бактериям, в то время как другие имеют низкий риск заражения из-за общего состояния здоровья и иммунной системы.
Если у вас появились подозрения на менингококковую инфекцию, нужно как можно скорее обратиться к врачу.
Как передается менингококк
Заразиться этой инфекцией можно воздушно-капельным путем через тесный контакт с заболевшим. Менингококк передается:
-
через слюну во время разговора;
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через кашель и чихание;
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во время поцелуев.
Менингококковые бактерии не очень устойчивы в окружающей среде и, как правило, погибают на поверхностях.
Симптомы и признаки менингококкового менингита
Симптомы менингококковой инфекции могут появиться внезапно и быстро прогрессировать. Инкубационный период — от двух до десяти дней, в среднем — четыре.
К признакам заражения относится:
-
тяжелая интоксикация;
-
боли в пояснице, суставах и мышцах;
-
головная боль;
-
общая слабость, спутанность сознания;
-
повышенная температура;
-
снижение артериального давления и частоты сердечных сокращений.
Менингококковая инфекция может иметь серьезные последствия. К ним относятся:
-
менингит (воспаление мозговых оболочек);
-
бактериемия (заражение крови);
-
сепсис (тяжелое системное воспаление);
-
пневмония (воспаление легких);
-
артрит (воспаление суставов и межсуставных жидкостей);
-
нарушение работы всех систем органов человека;
-
интеллектуальные нарушения;
-
слепота и глухота (нейросенсорная тугоухость);
-
гидроцефалия (чрезмерное накопление циркулирующей спинномозговой жидкости в желудочках головного мозга).
Диагностика менингококкового менингита
Физическое обследование и медицинская история пациента
Диагностика менингококкового менингита проводится обычно не только у заболевшего, но и у всех близко контактировавших с ним.
Диагностические исследования проводят в условиях стационара при подозрении на генерализованную форму менингококковой инфекции. Исследования по эпидемическим показаниям проводят в очаге генерализованной формы менингококковой инфекции среди контактировавших с больным и имеющих клинические проявления назофарингита. Материал для исследования может быть различным в зависимости от клинической ситуации: кровь, спинномозговая жидкость, мазки из ротоглотки и носа, сыворотка крови.
Лабораторные тесты: микробиологические и иммунологические анализы
В случае подозрения на менингококковую инфекцию обязательно делают лабораторные тесты. Среди них анализы крови:
- на гемограмму;
-
на биохимию;
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на свертывающую систему крови.
Показателем заболевания будет гиперлейкоцитоз — крайне повышеное количество лейкоцитов (свыше 100 000/куб. мм). По биохимии также судят о нарушениях в работе внутренних органов.
Кроме того, потребуется сдать мочу на общий анализ, чтобы отследить работу почек.
Дополнительные методы диагностики
В числе прочих мер диагностики:
-
МРТ или КТ головного мозга;
-
ЭКГ для контроля работы сердца.
Лечение менингококкового менингита
Для лечения менингококкового менингита применяются антибиотики широкого спектра действия, на основе:
-
макролидов;
-
пенициллина;
-
цефалоспорина.
Кроме того, могут быть назначены такие антибиотики, как:
-
ампициллин;
-
вильпрафен;
-
кларитромицин;
-
оксациллин;
-
цефалоридин и прочие.
Также могут назначать противомикробные препараты, которые вводятся в спинномозговой канал.
Как защититься: профилактика менингококкового менингита
Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем. Поэтому крайне важны меры профилактики. Именно они помогут защитить себя и своих близких.
Нужно:
-
своевременно делать прививки (вакцинация);
-
избегать близкого контакта с больными, не пользоваться их личными вещами;
-
не кашлять и не чихать в руки (можно в носовой платок или в локоть);
-
регулярно мыть руки;
-
как можно чаще проветривать помещения;
-
избегать мест массового скопления людей.
Вакцинация — единственный эффективный способ защиты от менингококковой инфекции и ее осложнений. Проводится она однократно, ее можно проводить одновременно с вакцинацией против других инфекций.
Защититься от менингококковой инфекции помогут рекомендации, направленные на укрепление иммунитета:
-
правильное питание;
-
прогулки на свежем воздухе;
-
физические упражнения.
Укрепить иммунитет поможет достаточное количество витаминов и микроэлементов в организме, такие как витамин С, D, Е, цинк, селен, железо. Поэтому важно вводить в рацион разнообразную пищу, чтобы получить все необходимые полезные вещества. Здоровый иммунитет поможет если не полностью защититься от заболевания, то, по крайней мере, легче его перенести и избежать тяжелых последствий.
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