Менингококковый менингит: как защититься? Отвечает врач

Вспышки менингококковой инфекции периодически случаются не только в Африке. И пусть они не доходят до масштабов пандемии, это не умаляет опасность этого заболевания.

О том, чем опасен менингококковый менингит рассказала врач и постоянный эксперт СЭ Екатерина Курбатова.

Что такое менингококковый менингит

Менингококковый менингит возникает из-за бактерий менингококка. Они могут привести к серьезному заражению жидкости вокруг мозга, кровотока, легких и суставов.

Менингококковая инфекция может поражать людей всех возрастов. Но в группе наибольшего риска — дети и молодые взрослые. Риск развития заболевания больше в условиях высокой плотности населения и повышенной влажности.

Если у вас появились подозрения на менингококковую инфекцию, нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Как передается менингококк

Заразиться этой инфекцией можно воздушно-капельным путем через тесный контакт с заболевшим. Менингококк передается:

через слюну во время разговора;

через кашель и чихание;

во время поцелуев.

Фото Freepik/Drazen Zigic

Менингококковые бактерии не очень устойчивы в окружающей среде и, как правило, погибают на поверхностях.

Симптомы и признаки менингококкового менингита

Симптомы менингококковой инфекции могут появиться внезапно и быстро прогрессировать. Инкубационный период — от двух до десяти дней, в среднем — четыре.

К признакам заражения относится:

тяжелая интоксикация;

боли в пояснице, суставах и мышцах;

головная боль;

общая слабость, спутанность сознания;

повышенная температура;

снижение артериального давления и частоты сердечных сокращений.

Фото Freepik/prostooleh

Менингококковая инфекция может иметь серьезные последствия. К ним относятся:

менингит (воспаление мозговых оболочек);

бактериемия (заражение крови);

сепсис (тяжелое системное воспаление);

пневмония (воспаление легких);

артрит (воспаление суставов и межсуставных жидкостей);

нарушение работы всех систем органов человека;

интеллектуальные нарушения;

слепота и глухота (нейросенсорная тугоухость);

гидроцефалия (чрезмерное накопление циркулирующей спинномозговой жидкости в желудочках головного мозга).

Диагностика менингококкового менингита

Физическое обследование и медицинская история пациента

Диагностика менингококкового менингита проводится обычно не только у заболевшего, но и у всех близко контактировавших с ним.

Диагностические исследования проводят в условиях стационара при подозрении на генерализованную форму менингококковой инфекции. Исследования по эпидемическим показаниям проводят в очаге генерализованной формы менингококковой инфекции среди контактировавших с больным и имеющих клинические проявления назофарингита. Материал для исследования может быть различным в зависимости от клинической ситуации: кровь, спинномозговая жидкость, мазки из ротоглотки и носа, сыворотка крови.

Лабораторные тесты: микробиологические и иммунологические анализы

В случае подозрения на менингококковую инфекцию обязательно делают лабораторные тесты. Среди них анализы крови:

на гемограмму;

на биохимию;

на свертывающую систему крови.

Показателем заболевания будет гиперлейкоцитоз — крайне повышеное количество лейкоцитов (свыше 100 000/куб. мм). По биохимии также судят о нарушениях в работе внутренних органов.

Кроме того, потребуется сдать мочу на общий анализ, чтобы отследить работу почек.

Дополнительные методы диагностики

В числе прочих мер диагностики:

МРТ или КТ головного мозга;

ЭКГ для контроля работы сердца.

Лечение менингококкового менингита

Для лечения менингококкового менингита применяются антибиотики широкого спектра действия, на основе:

макролидов;

пенициллина;

цефалоспорина.

Фото Freepik

Кроме того, могут быть назначены такие антибиотики, как:

ампициллин;

вильпрафен;

кларитромицин;

оксациллин;

цефалоридин и прочие.

Также могут назначать противомикробные препараты, которые вводятся в спинномозговой канал.

Как защититься: профилактика менингококкового менингита

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем. Поэтому крайне важны меры профилактики. Именно они помогут защитить себя и своих близких.

Нужно:

своевременно делать прививки (вакцинация);

избегать близкого контакта с больными, не пользоваться их личными вещами;

не кашлять и не чихать в руки (можно в носовой платок или в локоть);

регулярно мыть руки;

как можно чаще проветривать помещения;

избегать мест массового скопления людей.

Защититься от менингококковой инфекции помогут рекомендации, направленные на укрепление иммунитета:

правильное питание;

прогулки на свежем воздухе;

физические упражнения.

Укрепить иммунитет поможет достаточное количество витаминов и микроэлементов в организме, такие как витамин С, D, Е, цинк, селен, железо. Поэтому важно вводить в рацион разнообразную пищу, чтобы получить все необходимые полезные вещества. Здоровый иммунитет поможет если не полностью защититься от заболевания, то, по крайней мере, легче его перенести и избежать тяжелых последствий.

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