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Сегодня, 15:15

Врач объяснила, может ли менингококковая инфекция распространиться через посылки

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
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В больнице.
Фото Freepik/freepik

Управление Роспотребнадзора продолжает расследование смертельных случаев от менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon. Зафиксировано восемь случаев заболевания, два из которых летальные. Об этом 6 июля сообщили на портале РИАМО. Сотрудники Роспотребнадзора по Свердловской области провели комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания. Привиты около 400 человек. Лица, контактировавшие с заболевшими, обследованы, проходят антибиотикопрофилактику и взяты под медицинское наблюдение.

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, может ли менингококковая инфекция передаться с посылкой. «Крайне маловероятно заразиться менингококковой инфекцией через посылку или ее упаковку. Менингококковые бактерии не очень устойчивы в окружающей среде и, как правило, погибают на поверхностях», — пояснила специалист. Инкубационный период (пока не появятся симптомы) может составлять от двух до десяти дней, в среднем — четыре дня. «Менингококковая инфекция способна поражать людей всех возрастов, но дети и молодые взрослые подвергаются более высокому риску. Риск развития заболевания выше в условиях плотности населения и высокой влажности. Люди с ослабленной иммунной системой из-за болезни или определенных лекарств также подвергаются более высокому риску, однако не каждый, кто подвергается воздействию бактерий, заразится», — резюмировала врач.

Ранее, 7 июля, врач прокомментировала случаи заражения менингококковой инфекцией и рассказала о ее симптомах.

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Медицина
Советы и рекомендации
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