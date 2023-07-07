Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 10:00

Врач прокомментировала случаи менингококковой инфекции

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вакцинация.
Фото Freepik/freepik

5 июля в издании «Известия» рассказали, что у сотрудников Ozon на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию. Случаи заражения отмечались в распределительном центре компании. «Проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия. На настоящий момент вакцинировано более 60 человек. Всего по состоянию на 5 июля зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции», — сообщили представители Роспотребнадзора Свердловской области.

Как пишут на сайте «Известий», в конце ноября прошлого года несколько работников со склада компании Ozon на Новой Риге также заболели менингококковой инфекцией. Тогда массового заражения удалось избежать.

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, какие признаки могут быть у менингококковой инфекции и какие существуют меры профилактики.

К симптомам относится тяжелая интоксикация всего организма, боли в пояснице, суставах и мышцах, головная боль, общая слабость, повышенная температура, снижение артериального давления и сердечного ритма, нарушение сознания, различные кровотечения в коже и слизистых оболочках, воспаление мозговых оболочек, суставов (артрит), легких (пневмония), сепсис (тяжелое системное воспаление), бактеремия (заражение крови), нарушение работы всех систем органов человека, слепота и глухота (нейросенсорная тугоухость), отек мозга и нарушения интеллектуальных способностей.

Заразиться этой инфекцией можно путем тесного контакта с источником болезни: бактерия передается через слюну во время разговора, кашля, чихания и поцелуев. «Мерами профилактики могут быть прививки, избегание близкого контакта с больными, мытье рук. Не стоит пользоваться личными вещами больных, кашлять или чихать в руки — для этого есть носовой платок. Можно чихать в локоть», — резюмировала врач.


Ранее, 5 июля, мы рассказывали о самом высоком баскетболисте России, который умер 5 мая от менингита.

Медицина
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты рассказали, какие показатели сахара считать нормой

Врач назвал универсальный способ защиты от рака, диабета и болезней сердца
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости