6 косметологических процедур для лица с вау-эффектом

Пришло время порадовать себя походом к косметологу, но не знаете, какую процедуру выбрать? Врач-дерматолог, косметолог Елена Васильева рассказала, на каких ритуалах красоты можно остановить выбор, чтобы эффект был заметен сразу и радовал глаз.

Все зависит от проблемы, которую вы хотите решить.

Пористая кожа

Если у пациента пористая кожа, с элементами расширенных сосудов на лице и пигментными пятнышками, акне или постакне, ему подойдет фотоомоложение, например на аппарате М22.

Пациент получает эффект фарфоровой кожи, или, как его еще называют, эффект фотошопа. Кожа будет равномерно окрашена в естественный цвет, поры станут уже, сосуды перестанут быть заметными.

Фото Freepik/arthurhidden

При работе с аппаратом специалисты используют для каждой из проблем свой фильтр, всего их в комплекте восемь. Хороша процедура и тем, что не оставляет следов. Конечно, для закрепления результата лучше проходить ее курсом.

Отеки

Пациенты, у которых лицо и область вокруг глаз склонны к отекам, заметят вау-эффект от RF-лифтинга, LPG-массажа для лица или процедуры «криолифт».

Криолифт воздействует на кожу с помощью низких — до -15 °C — температур, в результате чего происходит кратковременный спазм сосудов, и отечность уходит. После процедуры лицо имеет здоровый, как после мороза, цвет и выглядит более худым.

Фото Freepik

Эффект заметен сразу, но для закрепления процедуры нужно проходить ее курсом.

Признаки старения

Если пациент жалуется на признаки старения и брыли, то вау-эффект ему подарит контурная пластика — инъекции в точки лифтинга.

Эффект от процедуры виден сразу, проводится она однократно, а результат сохраняется до двух лет. Главное — выбрать правильные препараты и грамотного специалиста.

Подготовка к важному событию

Процедурой «на выход», с ярко выраженным эффектом и без следов реабилитации, является Hydrafacial. Она идеально подходит для того, чтобы очистить и выровнять кожу перед макияжем, при этом насытив ее влагой и антиоксидантами.

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