6 косметологических процедур для лица с вау-эффектом
Пришло время порадовать себя походом к косметологу, но не знаете, какую процедуру выбрать? Врач-дерматолог, косметолог Елена Васильева рассказала, на каких ритуалах красоты можно остановить выбор, чтобы эффект был заметен сразу и радовал глаз.
Все зависит от проблемы, которую вы хотите решить.
Пористая кожа
Если у пациента пористая кожа, с элементами расширенных сосудов на лице и пигментными пятнышками, акне или постакне, ему подойдет фотоомоложение, например на аппарате М22.
Работа М22 основана на действии светового потока на разные слои кожи. Разглаживаются мелкие морщины, повышается тургор кожи, улучшается цвет лица, уменьшается сухость, исчезают пигментные пятна и сосудистые образования.
При правильно подобранных параметрах светового импульса происходит заметное омоложение кожи: возобновляются процессы регенерации и естественного синтеза коллагеновых и эластиновых волокон.
Пациент получает эффект фарфоровой кожи, или, как его еще называют, эффект фотошопа. Кожа будет равномерно окрашена в естественный цвет, поры станут уже, сосуды перестанут быть заметными.
При работе с аппаратом специалисты используют для каждой из проблем свой фильтр, всего их в комплекте восемь. Хороша процедура и тем, что не оставляет следов. Конечно, для закрепления результата лучше проходить ее курсом.
Отеки
Пациенты, у которых лицо и область вокруг глаз склонны к отекам, заметят вау-эффект от RF-лифтинга, LPG-массажа для лица или процедуры «криолифт».
Это три разные процедуры на выбор. В основном они работают за счет усиления дренажных функций, и в результате мы получаем устранение отечности и укрепление ткани. Лицо выглядит более худым.
Криолифт воздействует на кожу с помощью низких — до -15 °C — температур, в результате чего происходит кратковременный спазм сосудов, и отечность уходит. После процедуры лицо имеет здоровый, как после мороза, цвет и выглядит более худым.
Эффект заметен сразу, но для закрепления процедуры нужно проходить ее курсом.
Признаки старения
Если пациент жалуется на признаки старения и брыли, то вау-эффект ему подарит контурная пластика — инъекции в точки лифтинга.
Контурная пластика формирует более четкий овал лица, восстанавливает кожу и создает объем там, где это нужно. Точки введения препарата расположены на надкостнице, в проекции мест прикрепления мышц. Таким образом укрепляется связочный аппарат, и ткань поднимается.
Эффект от процедуры виден сразу, проводится она однократно, а результат сохраняется до двух лет. Главное — выбрать правильные препараты и грамотного специалиста.
Подготовка к важному событию
Процедурой «на выход», с ярко выраженным эффектом и без следов реабилитации, является Hydrafacial. Она идеально подходит для того, чтобы очистить и выровнять кожу перед макияжем, при этом насытив ее влагой и антиоксидантами.
Hydrafacial — это быстрый и приятный способ прекрасно выглядеть. Он включает глубокое очищение, интенсивное увлажнение и омоложение в одной процедуре. Главный секрет Hydrafacial — это эффективное очищение кожи уникальными одноразовыми насадками.
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