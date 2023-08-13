Как понять, что болит сердце: симптомы и признаки

Сердечные боли иногда могут и не быть таковыми. Нам кажется, что болит сердце, но на самом деле это симптом неврологического заболевания или желудочно-кишечного тракта. Как распознать боли в сердце, объяснил кардиолог Сергей Жуков.

Основные симптомы боли в области сердца

Отличительная особенность болей в серде — это то, что они расположены за грудиной посреди грудной клетки. Они всегда связаны с физической нагрузкой или психоэмоциональным возбуждением.

Острая боль или давление в груди

Сердечные боли могут проявляться как резкой, острой болью в груди, за грудиной, так и неприятным давящим ощущением. Важно помнить, что при боли в сердце ее характер не меняется. В том числе не меняется на фоне изменения положения тела.

Боль, распространяющаяся в руку, шею или челюсть

Боли в сердце могут отдавать и в другие направления:

в левую руку;

под левую лопатку;

в нижнюю челюсть;

в левое плечо.

Затрудненное дыхание и учащенный пульс

При болях в сердце могут отмечаться учащенный пульс, затрудненное дыхание, холодный пот, головокружение и тошнота. В некоторых случаях возможна потеря сознания.

Фото istockphoto.com

При каких болезнях может болеть сердце

Сердечные боли могут возникнуть при различных патологических кардиологических состояниях. Например:

инфаркт миокарда;

стенокардия;

миокардит;

кардиомиопатия и прочих.

Инфаркт миокарда

Под инфарктом миокарда понимается отмирание участка сердечной мышцы из-за длительного нарушения кровообращения в миокарде, недостатка кислорода и питательных веществ.

Его симптомами, помимо боли в груди, могут быть:

одышка;

холодный пот;

тошнота, рвота;

потеря сознания.

Стенокардия

Это чувство стеснения, сжимающей, давящей боли за грудиной, которая нередко отдает в левую руку, шею, нижнюю челюсть. Длится она в пределах 15 минут.

Стенокардия дает о себе знать при физической или эмоциональной нагрузке.

Фото istockphoto.com

Миокардит

Под миокардитом понимается воспаление сердечной мышцы (инфекционное, токсическое, аллергическое), вследствие которого нарушаются функции сердца. К симптомам миокардита относятся:

боли в сердце;

неполадки в сердцебиении;

сложно вдохнуть;

слабость, головокружение, обморочные состояния.

Могут возникать:

озноб;

головные боли;

боли в суставах, как при гриппе.

Часто заболевание развивается практически бессимптомно.

Кардиомиопатия

Это изменения, происходящие в сердечной мышце, нередко без явной на то причины. При первичной кардиомиопатии проблемы затрагивают лишь сердце, при вторичной наблюдаются и другие системные заболевания.

К симптомам кардиомиопатии, кроме боли в груди, можно отнести:

боль, отдающую в левую руку;

учащенное сердцебиение;

одышку, как при физической нагрузке, так и в состоянии покоя;

отеки рук и ног;

быструю утомляемость.

Раннее обнаружение проблем с сердцем

Как можно раньше обнаружить проблемы с сердцем можно с помощью нескольких способов.

Неявные признаки болезней сердца

Насторожить, кроме сбоев в ритме сердца и болей, должны следующие симптомы:

одышка;

слабость и быстрая утомляемость;

отеки рук и ног.

Фото istockphoto.com

Обследование

Если вы обнаружили у себя настораживающие симптомы, необходимо посетить кардиолога и сделать кардиограмму.

Независимо от вашего самочувствия, особенно если у членов вашей семьи есть проблемы с сердцем или другие отягчающие факторы лично у вас (например, курение или ожирение), важно раз в год проходить диспансеризацию.

Как отличить сердечную боль от невралгии

В отличие от невралгии, сердечная боль не может длиться целый день, месяц или неделю. Она проходит, если прекратить психоэмоциональные или физические нагрузки или принять препарат типа нитроглицерина.

В случае невралгии боль может распространяться за область сердца, доходить до лопатки и даже поясницы.

Признаки невралгии:

спазм и жжение в груди;

ноющие или стреляющие боли;

напряжение в спине и других мышцах;

боль имеет четкую область распространения, усиливается при ощупывании.

Как отличить боли в сердце от болей в желудке

В отличие от желудочных болей, сердечная никогда не появляется в левой половине грудной клетки, за исключением очень редких случаев. Боли, связанные с ЖКТ, имеют конкретную локализацию, и их не получится снять нитроглицерином.

Когда обратиться к врачу

Если у вас возникли симптомы, напоминающие сердечные боли, для начала нужно попробовать принять валокордин, корвалол или валосердин. Эти препараты не лечат сердце и не избавляют напрямую от боли. Но они способны снять психоэмоциональное и физическое напряжение, тем самым избавив и от болей (в состоянии покоя сердце перестает болеть).

Если это не помогает, боль острая или усиливающаяся, нужно положить под язык таблетку нитроглицерина.

Если прошло примерно пять минут и симптомы не прекращаются — положите под язык еще одну таблетку нитроглицерина и вызывайте неотложную медицинскую помощь.

Фото istockphoto.com

Симптомы, требующие немедленного внимания

К опасным симптомам, которые могут сопровождать сердечные боли или появиться совершенно неожиданно, относятся:

холодный пот, холодные руки и ноги;

головокружение;

тошнота и рвота;

потеря сознания.

Роль диагностики и медицинской помощи

Своевременно оказанная медицинская помощь спасет от трагедии. Но чтобы до этого не доводить, после 40 лет ежегодно необходимо проходить полный чек-ап здоровья, включая электрокардиограмму (ЭКГ) и эхокардиографию (УЗИ сердца).

Профилактика сердечных болей

Чтобы избежать болей в сердце и заболеваний, ее провоцирующих, необходимо вести правильный образ жизни и следить за здоровьем:

сбалансированно питаться и пить достаточное количество воды;

контролировать вес, избегать ожирения;

регулярно заниматься умеренной физической активностью, больше времени проводить на свежем воздухе;

не курить, желательно не употреблять алкоголь;

соблюдать режим сна и отдыха;

избегать стрессов, уметь контролировать свое состояние;

раз в год проходить диспансеризацию.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!