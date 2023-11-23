Каким должен быть состав хорошего пуховика на зиму

Холода наступают, значит, настало время позаботиться о согревающем пополнении гардероба. Зимний пуховик уже стал просто необходимым элементом одежды на зиму. Хороший пуховик поможет чувствовать себя тепло, комфортно и стильно даже в минусовую температуру.

Каким должен быть состав верхней ткани и утеплителя

Верхняя ткань изделия обязательно должна быть прочной и иметь водоотталкивающую пропитку. Сильный снегопад и дождь не смогут застать врасплох. Утеплители пуховиков можно классифицировать как натуральные и синтетические. Натуральные — это смесь пуха и пера. Синтетические — это синтепон и изософт.

Если выбираете первый вариант, обратите внимание на соотношение материалов. Производитель указывает его на этикетке. Оно должно быть не ниже 80% пуха / 20% пера. Тогда пуховик будет хорошо сохранять тепло внутри и выпускать естественные пары влаги наружу.

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Натуральный пух считается классическим вариантом, одним из самых теплых наполнителей для пуховиков. Он обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, что позволяет ему удерживать тепло внутри и предотвращать попадание холодного воздуха. Кроме этого, пух отличается легкостью и гибкостью — это обеспечивает комфортную посадку пуховика на теле. Однако натуральный пух имеет серьезный недостаток — он неустойчив к влаге. Поэтому никогда не отправляйте пуховик в стиральную машинку просто так, изучите, можно ли стирать изделие, а лучше отдайте в профессиональную химчистку.

Главное преимущество синтетических утеплителей — влагостойкость. В такой куртке можно гулять даже под мокрым снегом, а после изделие быстро высохнет.

Фото istockphoto.com

Например, часто выбирают полиэстеровые волокна. Во-первых, они обеспечивают надежную теплоизоляцию даже во влажных условиях и при интенсивном испарении влаги с тела человека. Во-вторых, такие наполнители легко стираются и быстро сохнут, что облегчает уход за пуховиком. Однако синтетические наполнители могут быть менее легкими, чем натуральный пух, и не так хорошо «дышащими», что может привести к излишней влажности.

Какие еще есть варианты наполнения пуховика

Изософт — это экологичный и долговечный материал. Он очень легкий, поэтому вещи с ним комфортные, невесомые и подходят для активных прогулок. Он в четыре раза тоньше синтепона и в два раза теплее его, состоит из полых волокон. Из недостатков — относительная дороговизна. Пуховики с таким наполнителем можно стирать, однако не рекомендуется их замачивать, так как процедура может повредить волокна наполнителя.

Альполюкс — утеплитель, который представляет собой синтетический аналог пуха. Он состоит из полиэфирного волокна первичной обработки, которое дополняется натуральной овечьей шерстью — от 2 до 30% общего состава. Утеплитель альполюкс экологичный и гипоаллергенный. Внешне он выглядит мягким, тонким, упругим и легким материалом. Изделия с подобным утеплителем могут использоваться в широком диапазоне температур, от +5°С до -40°С.

Фото istockphoto.com

Какими должны быть крой и длина пуховика

Выбирайте пуховик слегка оверсайз-кроя или берите на размер больше — ведь вы будете сочетать его со свитерами, пиджаками и другой одеждой. К тому же свободные силуэты все еще тренде.

Также обратите внимание на длину рукава и манжеты: они должны плотно прилегать к запястьям. Отдавайте предпочтение пуховикам с капюшоном. Только они защитят зимой от сильного ветра и не дадут вам простудиться.

Оптимальный вариант длины изделия для водителей машины и тех, кто ведет активный образ жизни, — примерно 70 см. А если вы ежедневно подолгу ждете общественный транспорт или по несколько часов гуляете с детьми, то присмотритесь к вариантам, рассчитанным на сильные морозы. Длина такого пуховика начинается от 110 см.

Фото istockphoto.com

Сколько стоит хороший пуховик

Все перечисленные выше факторы складываются в еще один немаловажный — цену изделия. Чтобы найти доступные варианты, рекомендуем обратиться к сезонным распродажам или вспомнить о скидках в интернет-магазинах. Зачастую, пользуясь этими методами можно найти пуховики от известных брендов по значительно более выгодной цене. Также стоит обратить внимание на отечественных производителей, которые предлагают качественные и стильные пуховики по более доступным ценам. Главное — не торопиться и сравнить несколько вариантов, прежде чем принимать окончательное решение.