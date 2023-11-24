Что будет, если нанести крем для тела на лицо
Конечно, если вы промахнулись с баночкой крема один раз и нанесли крем для тела на лицо, никаких сверхъестественных последствий для кожи не будет. А вот регулярное применение ухода, разработанного для другого участка тела, может привести к нежелательным последствиям для внешнего вида. Вместе с экспертом рассмотрим, почему нельзя наносить крем для тела на лицо и какие у этого могут быть последствия. А еще поделимся, как выбирать кремы, чтобы не навредить коже.
Кожа лица значительно отличается от кожи туловища, конечностей, кистей и стоп. В области лица и шеи она тоньше, чем на остальных участках.
А это значит, что концентрация компонентов в составе кремов для лица должна быть меньше, чем в средствах для других зон.
Почему нельзя наносить крем для тела на лицо
Также важно отметить, что кожа на лице значительно более чувствительная, чем на теле. А поэтому компоненты крема для тела могут не подойти. Уход за лицом должен быть особенно бережным и аккуратным.
Более того, в кремах для тела часто содержатся более жирные или тяжелые масла и ингредиенты, которые могут забить поры на коже лица, вызвав появление угрей и черных точек.
Врач говорит, что при нормальном типе кожи лица, не склонной к проявлению аллергических реакций, использование увлажняющего крема для тела не приведет ни к чему катастрофически страшному. Но стоит отметить важный нюанс.
Существуют различные типы и потребности кожи лица, с которыми средства для тела в лучшем случае не справятся, а в худшем — нанесут вред.
На лице расположено большое количество сальных желез, и при нанесении плотных текстур для тела можно спровоцировать закупорку пор и развитие воспалительных процессов.
Как крем для тела влияет на кожу лица
Использование крема для тела на лице может вызвать следующие эффекты на коже:
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Сухость кожи. Кожа лица более чувствительна и требует особенных ингредиентов для увлажнения. Крем для тела может не содержать достаточного количества активных ингредиентов для поддержания здорового уровня увлажненности кожи.
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Раздражение кожи. Крем для тела может содержать ингредиенты, которые не подходят для более чувствительной кожи лица. Это может вызвать раздражение, покраснение и зуд.
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Появление угрей и черных точек. В состав многих кремов для тела входят масла, которые могут забить поры и вызвать появление угрей и черных точек в области лица.
Кроме того, кремы для тела не ликвидируют пигментацию, не спасут от фотостарения, не справятся с возрастными изменениями, не помогут при наличии угревой сыпи, не подойдут чувствительной и склонной к аллергии коже.
Поэтому необходимо подбирать средство для лица по типу и потребностям кожи, а не использовать одно и то же на весь кожный покров.
Чем различаются кремы для лица и тела
У кремов для разных участков тела различается не только состав, но и плотность текстур. Кожа лица постоянно контактирует с неблагоприятной окружающей средой и требует более тщательного ухода.
Компоненты в составе средств для лица направлены на:
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борьбу со свободными радикалами (молекулами, разрушающими клетки);
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запуск синтеза коллагена и эластина;
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отбеливание, выравнивание тона и текстуры;
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укрепление сосудистой стенки;
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коррекцию возрастных изменений;
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себорегуляцию и сокращение угревой сыпи;
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фотопротекцию.
Компоненты в составе средств для тела направлены на:
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увлажнение;
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питание;
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восстановление липидного барьера;
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отшелушивание ороговевших частиц;
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восстановление функции клеток.
Также есть средства для тела с антицеллюлитными свойствами — для борьбы с избыточными объемами и лимфодренажным эффектом. И для лица они тоже абсолютно не подходят. Поэтому не стоит экспериментировать.
Что делать с кремами, которые, судя по этикетке, подходят для кожи и лица, и тела
Не вся кожа лица положительно отреагирует на такой продукт: есть риск возникновения воспалительной и аллергической реакции на компоненты в составе.
Исключением могут быть эмоленты — гипоаллергенные средства, которые применяются при хронических кожных заболеваниях, чрезмерной сухости кожи.
Самый базовый принцип выбора правильного крема: читайте этикетки. Обращайте внимание на ингредиенты в кремах и выбирайте те, которые разработаны специально для ухода за лицом.