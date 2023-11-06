Как правильно выбрать шапку, чтобы не вспотеть и не замерзнуть зимой

Осенью в некоторых регионах России уже ощущается приближение зимних холодов. Понижается температура, укорачивается световой день — все говорит о надвигающейся зиме. Приходится утепляться и доставать свитеры, шарфы и, конечно же, шапки. Рассказываем, как выбрать головной убор не с точки зрения внешней привлекательности, а с пользой для здоровья.

Почему стоит носить шапку

Головной убор в холодное время года позволяет не переохлаждаться, как и пальто, перчатки и теплые сапоги. Это вполне очевидно: шапка защищает голову от охлаждения, которое ослабляет иммунитет и косвенно вызывает воспалительные процессы.

Шапки спасают от морозов лучше, чем специальные наушники. Последние защищают от холода только уши. Тем временем другие части головы, в особенности лобная зона, остаются подвержены холоду.

Зачем еще носить шапку

Защищает волосы

Многие модницы не носят шапку, чтобы не портить прическу. На самом деле все наоборот. При низких температурах нарушается питание волосяных луковиц, и это может спровоцировать их выпадение.

Предотвращает нарушение кровообращения головы

Из-за переохлаждения происходит сужение сосудов и нарушение кровообращения головы. В некоторых случаях это может привести даже к поражению тройничного нерва.

Фото istockphoto.com

Как выбрать шапку

Конечно, выбор головного убора — дело сугубо индивидуальное. Стилисты рекомендуют подбирать шапки исходя из формы лица, цвета глаз и, конечно, модных тенденций.

Но даже самый красивый головной убор может оказаться совершенно неподходящим. Есть некоторые факторы, которые не следует упускать из виду при покупке шапки. Только так она будет служить не только украшением, но еще и окажется полезна для здоровья.

Погодные условия

Выбирать шапку следует по погоде. В очень теплом головном уборе при плюсовой температуре будет жарко, а тонкий не защитит от переохлаждения в мороз.

Легкие трикотажные шапки из тонкой шерсти или натуральных тканей подойдут для несильных морозов. А вот для температуры воздуха 10-15 °C ниже нуля лучше отдать предпочтение шапке с каким-то утеплителем, например с войлочным. Он позволяет долго сохранять тепло.

Важно помнить: шапку следует носить не только тогда, когда выпадает снег и лужи покрываются коркой льда. Осенняя прохлада и ветреная погода — тоже повод утеплиться.

Физическая нагрузка

Приобретая шапку, учитывайте предполагаемую двигательную активность. Во время активной физической нагрузки, например бега, идеальным решением будут головные уборы с ветрозащитной мембраной. Совсем другое дело — длительное пребывание на улице с пониженной активностью, например ожидание транспорта на остановке. Здесь подойдут очень теплые шапки с флисовой подкладкой.

Размер

Размер шапки также имеет важное значение. В продаже можно встретить головные уборы как определенных размеров, так и универсальные. Тем не менее при примерке шапки следует оценить комфорт. Если есть ощущение, что она сдавливает голову, лучше сделать выбор в пользу другой модели. В противном случае возможно развитие головной боли из-за сдавливания мышц, окружающих череп.

Фото istockphoto.com

Когда нужно снимать шапку

Несмотря на всю пользу этого головного убора, в некоторых случаях его следует снимать. Во-первых, разумеется, шапка не потребуется в помещении. Помимо этого, ее можно снять на время передвижения в транспорте. В противном случае голова будет потеть. Это может привести к заболеваниям, в том числе к кожным.

Как часто стирать шапку

Стирка — обязательная процедура, которую необхожимо выполнять не только по мере появления видимых загрязнений. На шапке могут скапливаться незаметные глазу грибки и бактерии, которые способны вызывать раздражение кожи и перхоть. Поэтому лучше иметь не одну шапку, а хотя бы пару. Если вы носите шапку ежедневно, нужно стирать ее минимум два-три раза в месяц. Пока одна в стирке, можно использовать другую.