Что будет, если не ухаживать за кожей вокруг глаз

Нежная кожа вокруг глаз требует особого ухода и внимания. Иначе есть риск встретиться с последствиями, которые влияют как на внешний вид, так и на здоровье кожи. Что будет, если не ухаживать за кожей вокруг глаз? Как правильно заботиться об этой чувствительной области? Рассказывает врач-терапевт.

Что будет, если неправильно ухаживать за кожей вокруг глаз

Появление тонких линий и морщин

Тонкая кожа этой зоны сама по себе склонна к быстрому обезвоживанию и потере эластичности. Именно поэтому она часто преждевременно стареет.

Корректный уход способен замедлить эти процессы, а неправильный их только усугубляет. Самые частые ошибки — недостаток увлажнения, отсутствие защиты от солнца и грубое очищение.

Темные круги и отечность

К уходу за этой областью можно отнести и образ жизни. Плохой сон, повышенный стресс и недостаток воды могут усугубить самую заметную проблему — синяки под глазами. Кожа вокруг глаз склонна к большей задержке жидкости, что приводит к отечности.

Кроме того, кровеносные сосуды в этой области могут стать более заметными, что приведет к появлению темных кругов.

Повышенная чувствительность

Зона вокруг глаз очень чувствительная и тонкая: все из-за того, что в этой области практически нет подкожно-жировой клетчатки. Пересушить ее очень легко, поэтому важно подбирать мягкие гипоаллергенные средства.

Без должного ухода кожа вокруг глаз может пересушиться и стать еще более чувствительной и склонной к раздражению. Это не только вызовет преждевременное старение, но и принесет сильный дискомфорт.

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Как правильно ухаживать за кожей вокруг глаз

Три простых совета, которые не потребуют много сил, но заметно улучшат состояние кожи: