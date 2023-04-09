5 признаков того, что вам пора изменить питание

Мы привыкли, что изменения в рационе обычно связаны с желанием похудеть или набрать мышечную массу. Но причин, чтобы по-новому взглянуть на привычное меню, может быть гораздо больше. О них рассказала нутрициолог и кандидат медицинских наук Юлия Панова.

Проблемы с желудком

Боль в животе, вздутие, нарушения стула — важные признаки того, что организму не подходит нынешнее питание. Например, при лечении хронического гастрита ключевую роль играют именно изменения в рационе: регулярное посещение гастроэнтеролога и прием препаратов не покажут долгосрочный результат без внимательного отношения к выбору продуктов.

Кишечная микробиота начинает «бунтовать» при избыточном потреблении простых углеводов — белого хлеба, сахара, кондитерских изделий. Но бывает и так, что кишечник не в порядке даже при правильном питании, исключающем мучное и белый сахар. Возможные причины — непереносимость определенных веществ, например лактозы и глютена.

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Хронический недостаток витаминов и микроэлементов

В случае выявленного дефицита витаминов следует сократить количество рафинированных продуктов. К ним относятся колбасы, белый сахар, высокоочищенная мука (мука высшего сорта), быстрорастворимые каши и фастфуд. Подобная еда не содержит в себе полезных микроэлементов, необходимых организму. Но и в этом случае причина нехватки витаминов может крыться в непереносимости определенных веществ, в том числе лактозы и глютена, о которых мы говорили выше.

Хронические заболевания или предрасположенность к ним

Если в семье есть предрасположенность к тем или иным заболеваниям, правильное питание может стать действенным способом профилактики. Особенно это касается ишемической болезни сердца, гипертонической болезни и сахарного диабета.

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Усталость, упадок сил и отсутствие энергии

Если не хватает энергии даже на повседневные дела, следует подумать об изменении питания. Нередко именно дефицит витаминов и полезных макро- и микроэлементов становится причиной этого состояния. При большом количестве простых углеводов в рационе мозг испытывает дискомфорт, который проявляется в виде хронической усталости.

К слову, согласно исследованию, краткосрочные ограничения калорийности рациона приводят к улучшению настроения и снижению количества депрессий.

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Ухудшение качества кожи и волос

Питание влияет не только на фигуру, но и на качество кожи, ногтей и волос. Так, например, сухость кожи может быть вызвана отсутствием «правильных» жиров в рационе.

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