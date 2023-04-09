5 признаков того, что вам пора изменить питание
Мы привыкли, что изменения в рационе обычно связаны с желанием похудеть или набрать мышечную массу. Но причин, чтобы по-новому взглянуть на привычное меню, может быть гораздо больше. О них рассказала нутрициолог и кандидат медицинских наук Юлия Панова.
Проблемы с желудком
Боль в животе, вздутие, нарушения стула — важные признаки того, что организму не подходит нынешнее питание. Например, при лечении хронического гастрита ключевую роль играют именно изменения в рационе: регулярное посещение гастроэнтеролога и прием препаратов не покажут долгосрочный результат без внимательного отношения к выбору продуктов.
Причиной вздутия живота, бурления, повышенного газообразования и нарушения стула может быть сбитый режим питания, недостаток пищевых волокон (круп, фруктов и овощей), отсутствие полезных бактерий и достаточного количества ферментированных продуктов в рационе.
Кишечная микробиота начинает «бунтовать» при избыточном потреблении простых углеводов — белого хлеба, сахара, кондитерских изделий. Но бывает и так, что кишечник не в порядке даже при правильном питании, исключающем мучное и белый сахар. Возможные причины — непереносимость определенных веществ, например лактозы и глютена.
По статистике, непереносимость лактозы и глютена наблюдается в среднем у 15% населения в России. Эта особенность организма провоцирует воспаление в кишечнике со всеми вытекающими симптомами.
Хронический недостаток витаминов и микроэлементов
В случае выявленного дефицита витаминов следует сократить количество рафинированных продуктов. К ним относятся колбасы, белый сахар, высокоочищенная мука (мука высшего сорта), быстрорастворимые каши и фастфуд. Подобная еда не содержит в себе полезных микроэлементов, необходимых организму. Но и в этом случае причина нехватки витаминов может крыться в непереносимости определенных веществ, в том числе лактозы и глютена, о которых мы говорили выше.
Но помните, молоко и хлеб — не пищевое зло! Если у вас не подтверждена непереносимость, диета с исключением глютена и молочных продуктов не принесет пользы. Напротив, это может привести к б?льшему дефициту витаминов и больно ударить по бюджету.
Хронические заболевания или предрасположенность к ним
Если в семье есть предрасположенность к тем или иным заболеваниям, правильное питание может стать действенным способом профилактики. Особенно это касается ишемической болезни сердца, гипертонической болезни и сахарного диабета.
У некоторого процента пациентов с высоким давлением при ограничении соли в рационе нормализуется профиль давления без каких-либо препаратов. Изменения в питании также способствуют улучшению состояния при повышенном холестерине и сахаре в крови. Однако менять пищевые привычки или пить множество таблеток — исключительно выбор самого пациента.
Кстати, в этой статье мы рассказали, как без анализов узнать о повышенном холестерине.
Усталость, упадок сил и отсутствие энергии
Если не хватает энергии даже на повседневные дела, следует подумать об изменении питания. Нередко именно дефицит витаминов и полезных макро- и микроэлементов становится причиной этого состояния. При большом количестве простых углеводов в рационе мозг испытывает дискомфорт, который проявляется в виде хронической усталости.
Наряду с избытком простых углеводов упадку сил способствует также привычка есть на ночь. Сон нарушается, так как организм занят перевариванием и усвоением пищевых веществ. В связи с этим он не может как следует восстановиться.
К слову, согласно исследованию, краткосрочные ограничения калорийности рациона приводят к улучшению настроения и снижению количества депрессий.
Ухудшение качества кожи и волос
Питание влияет не только на фигуру, но и на качество кожи, ногтей и волос. Так, например, сухость кожи может быть вызвана отсутствием «правильных» жиров в рационе.
Чтобы кожа как можно дольше оставалась молодой, а фигура подтянутой и стройной, важно есть достаточное количество полноценного белка, овощей, зелени, ягод, полноценных жиров. При этом необходимо ограничить прием простых сахаров, трансжиров, содержащихся, например, в плавленых сырах, майонезе и сладкой газировке.
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