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Сегодня, 08:00

5 признаков того, что вам пора изменить питание

Варвара Скобелева
Филолог, лингвист
Юлия Панова
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Девушка чувствует дискомфорт в животе
Фото Istockphoto/stefanamer

Мы привыкли, что изменения в рационе обычно связаны с желанием похудеть или набрать мышечную массу. Но причин, чтобы по-новому взглянуть на привычное меню, может быть гораздо больше. О них рассказала нутрициолог и кандидат медицинских наук Юлия Панова.

Проблемы с желудком

Боль в животе, вздутие, нарушения стула — важные признаки того, что организму не подходит нынешнее питание. Например, при лечении хронического гастрита ключевую роль играют именно изменения в рационе: регулярное посещение гастроэнтеролога и прием препаратов не покажут долгосрочный результат без внимательного отношения к выбору продуктов.

Причиной вздутия живота, бурления, повышенного газообразования и нарушения стула может быть сбитый режим питания, недостаток пищевых волокон (круп, фруктов и овощей), отсутствие полезных бактерий и достаточного количества ферментированных продуктов в рационе.
Юлия Панова
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Кишечная микробиота начинает «бунтовать» при избыточном потреблении простых углеводов — белого хлеба, сахара, кондитерских изделий. Но бывает и так, что кишечник не в порядке даже при правильном питании, исключающем мучное и белый сахар. Возможные причины — непереносимость определенных веществ, например лактозы и глютена.

По статистике, непереносимость лактозы и глютена наблюдается в среднем у 15% населения в России. Эта особенность организма провоцирует воспаление в кишечнике со всеми вытекающими симптомами.
Юлия Панова
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук
Тарелка с пастой на вечеринке
Istockphoto/AsiaVision

Хронический недостаток витаминов и микроэлементов

В случае выявленного дефицита витаминов следует сократить количество рафинированных продуктов. К ним относятся колбасы, белый сахар, высокоочищенная мука (мука высшего сорта), быстрорастворимые каши и фастфуд. Подобная еда не содержит в себе полезных микроэлементов, необходимых организму. Но и в этом случае причина нехватки витаминов может крыться в непереносимости определенных веществ, в том числе лактозы и глютена, о которых мы говорили выше.

Симптомы дефицита витамина B&nbsp;&mdash; ранки в&nbsp;уголках губ. Как понять, что не хватает витамина B? 3 признака от врача

Но помните, молоко и хлеб — не пищевое зло! Если у вас не подтверждена непереносимость, диета с исключением глютена и молочных продуктов не принесет пользы. Напротив, это может привести к б?льшему дефициту витаминов и больно ударить по бюджету.
Юлия Панова
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Хронические заболевания или предрасположенность к ним

Если в семье есть предрасположенность к тем или иным заболеваниям, правильное питание может стать действенным способом профилактики. Особенно это касается ишемической болезни сердца, гипертонической болезни и сахарного диабета.

У некоторого процента пациентов с высоким давлением при ограничении соли в рационе нормализуется профиль давления без каких-либо препаратов. Изменения в питании также способствуют улучшению состояния при повышенном холестерине и сахаре в крови. Однако менять пищевые привычки или пить множество таблеток — исключительно выбор самого пациента.
Юлия Панова
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Кстати, в этой статье мы рассказали, как без анализов узнать о повышенном холестерине.

Женщина готовит фруктовый смузи
Istockphoto/PeopleImages

Усталость, упадок сил и отсутствие энергии

Если не хватает энергии даже на повседневные дела, следует подумать об изменении питания. Нередко именно дефицит витаминов и полезных макро- и микроэлементов становится причиной этого состояния. При большом количестве простых углеводов в рационе мозг испытывает дискомфорт, который проявляется в виде хронической усталости.

Наряду с избытком простых углеводов упадку сил способствует также привычка есть на ночь. Сон нарушается, так как организм занят перевариванием и усвоением пищевых веществ. В связи с этим он не может как следует восстановиться.
Юлия Панова
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук

К слову, согласно исследованию, краткосрочные ограничения калорийности рациона приводят к улучшению настроения и снижению количества депрессий.

Девушка спит на диване с книгой
Istockphoto/hobo>018?f?>?>

Ухудшение качества кожи и волос

Питание влияет не только на фигуру, но и на качество кожи, ногтей и волос. Так, например, сухость кожи может быть вызвана отсутствием «правильных» жиров в рационе.

Чтобы кожа как можно дольше оставалась молодой, а фигура подтянутой и стройной, важно есть достаточное количество полноценного белка, овощей, зелени, ягод, полноценных жиров. При этом необходимо ограничить прием простых сахаров, трансжиров, содержащихся, например, в плавленых сырах, майонезе и сладкой газировке.
Юлия Панова
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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