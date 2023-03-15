Как и где можно получить бесплатную психологическую помощь

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 2022 году стрессовые ситуации переживали более половины россиян (57%), при этом каждый четвертый сталкивался с ними несколько раз в месяц. И лишь 7% обращались к специалистам, оказывающим профессиональную помощь.

Заботиться о благополучии психического состояния так же важно, как и о здоровье физическом. Более того — они неразрывно связаны. Профессиональный психолог Юлия Левченко рассказала, как справиться с затянувшимся стрессом или депрессией и куда обратиться за бесплатной помощью в любой нестандартной ситуации.

Консультация от проекта « Психологи РФ »

Одно из направлений проекта «Психологи РФ» посвящено бесплатной психологической поддержке. Чтобы ее получить, необходимо подписаться на канал в телеграме и сделать запрос о бесплатной консультации.

Сессии от НИУ ВШЭ

На базе магистерских программ, посвященных психоанализу, НИУ ВШЭ предоставляет три бесплатных сессии для людей старше 18 лет в рамках проекта «Доступный коучинг» или «Центр психоаналитической психотерапии». Чтобы их получить, нужно отправить заявку и заполнить форму.

Сессии проводятся как онлайн, так и очно в Москве в кабинетах, предоставляемых университетом. Консультируют студенты магистерских программ в рамках обучения.

Психологические центры

Психологические центры Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги ведут работу в 19 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Анапе, Туапсе, Ейске, Иркутске, Новосибирске, Астрахани, Волгограде, Майкопе, Улан-Удэ, Красноярске, Томске, Омске, Кисловодске и Ставрополе.

Психологи-волонтеры работают на бесплатной горячей линии и ведут бесплатный очный прием.

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Московская служба психологической помощи

В Московскую службу психологической помощи населению могут обратиться:

люди, имеющие постоянную или временную прописку в Москве, или супруг/супруга такого гражданина;

военнослужащий, несущий службу в частях Московского гарнизона;

студенты дневного отделения московских высших учебных заведений.

За один календарный год в этой службе психологической помощи можно получить не более:

пяти психологических консультаций, двух сеансов психологической диагностики, двух тренинговых программ, двух консультаций клинического психолога;

восьми сеансов психологической реабилитации и двух консультаций психолога-реабилитолога.

Istockphoto/fizkes

Психологическая поддержка осуществляется круглосуточно по телефону и электронной почте. Возможна также очная консультация в удобном по местоположению подразделении.

Психологическая поддержка для детей

Психологи службы на базе Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы ФГБОУ ВО «МГППУ» консультируют детей, подростков, родителей и педагогов по любым вопросам, касающимся развития, обучения и воспитания, а также оказывают психологическую поддержку в трудных жизненных ситуациях.

Круглосуточно работает «Горячая кризисная линия» для оказания психологической помощи несовершеннолетним, их родителям или законным представителям:

8(800)600-31-14 — по всей России;

8(495)624-60-01 — для жителей Москвы.

Помощь по телефону доверия

Единый общероссийский телефон доверия оказывает безвозмездную психологическую поддержку детям, подросткам и их родителям. Позвонить можно бесплатно с любого телефона, при этом общение со специалистом проходит на условиях анонимности.

Фото Istockphoto/AND-ONE

Психологическую помощь оказывают 238 специалистов из 64 регионов России. Получить ее можно по телефону: 8(800)2000-122.

«Горячая линия» центра «Ярославна»

Психологи центра «Ярославна» при Институте практической психологии и психоанализа оказывают поддержку всем, кто находится в трудной жизненной ситуации и испытывает тревожные состояния.

Все консультации ведутся анонимно. «Горячая линия» работает ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону: 8(495)120-16-60.

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Линия помощи «Дети онлайн»

Кризисная психологическая помощь для детей и подростков «Дети онлайн» оказывает любые виды помощи и консультаций для детей, которые столкнулись с опасностью, негативной ситуацией во время пользования интернетом или мобильной связью.

«Горячая линия» по всей стране активна по будням с 9:00 до 18:00 по телефону: 8(800)250-00-15. В Санкт-Петербурге кризисная психологическая помощь для детей и подростков работает круглосуточно: 8(812)576-10-10. Звонки абсолютно анонимны.

Специальные кризисные центры

Кроме того, существуют специальные кризисные центры. Они оказывают психологическую и юридическую помощь и предоставляют временные убежища. К ним относятся:

Не стоит бояться психологов: специалисты помогают разобраться в тех проблемах, с которыми самим справиться бывает очень тяжело. Психологическая помощь может понадобиться каждому, а заботиться о своем ментальном здоровье — даже не норма, а необходимость.

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