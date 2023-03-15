Как и где можно получить бесплатную психологическую помощь
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 2022 году стрессовые ситуации переживали более половины россиян (57%), при этом каждый четвертый сталкивался с ними несколько раз в месяц. И лишь 7% обращались к специалистам, оказывающим профессиональную помощь.
Заботиться о благополучии психического состояния так же важно, как и о здоровье физическом. Более того — они неразрывно связаны. Профессиональный психолог Юлия Левченко рассказала, как справиться с затянувшимся стрессом или депрессией и куда обратиться за бесплатной помощью в любой нестандартной ситуации.
Консультация от проекта «Психологи РФ»
Одно из направлений проекта «Психологи РФ» посвящено бесплатной психологической поддержке. Чтобы ее получить, необходимо подписаться на канал в телеграме и сделать запрос о бесплатной консультации.
В чате вы сможете озвучить проблему и договориться со специалистом, в каком формате вам необходима консультация — личной встречи или дистанционно.
Сессии от НИУ ВШЭ
На базе магистерских программ, посвященных психоанализу, НИУ ВШЭ предоставляет три бесплатных сессии для людей старше 18 лет в рамках проекта «Доступный коучинг» или «Центр психоаналитической психотерапии». Чтобы их получить, нужно отправить заявку и заполнить форму.
Сессии проводятся как онлайн, так и очно в Москве в кабинетах, предоставляемых университетом. Консультируют студенты магистерских программ в рамках обучения.
Важно отметить, что на таких программах обучаются не только начинающие психологи-студенты. Значительная часть — уже состоявшиеся профессиональные психологи и бизнес-коучи, которые пришли для более глубокого погружения в профессию. Поэтому беспокоиться о качестве предоставляемых услуг не стоит.
Психологические центры
Психологические центры Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги ведут работу в 19 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Анапе, Туапсе, Ейске, Иркутске, Новосибирске, Астрахани, Волгограде, Майкопе, Улан-Удэ, Красноярске, Томске, Омске, Кисловодске и Ставрополе.
Психологи-волонтеры работают на бесплатной горячей линии и ведут бесплатный очный прием.
Московская служба психологической помощи
В Московскую службу психологической помощи населению могут обратиться:
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люди, имеющие постоянную или временную прописку в Москве, или супруг/супруга такого гражданина;
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военнослужащий, несущий службу в частях Московского гарнизона;
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студенты дневного отделения московских высших учебных заведений.
За один календарный год в этой службе психологической помощи можно получить не более:
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пяти психологических консультаций, двух сеансов психологической диагностики, двух тренинговых программ, двух консультаций клинического психолога;
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восьми сеансов психологической реабилитации и двух консультаций психолога-реабилитолога.
Психологическая поддержка осуществляется круглосуточно по телефону и электронной почте. Возможна также очная консультация в удобном по местоположению подразделении.
Психологическая поддержка для детей
Психологи службы на базе Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы ФГБОУ ВО «МГППУ» консультируют детей, подростков, родителей и педагогов по любым вопросам, касающимся развития, обучения и воспитания, а также оказывают психологическую поддержку в трудных жизненных ситуациях.
Круглосуточно работает «Горячая кризисная линия» для оказания психологической помощи несовершеннолетним, их родителям или законным представителям:
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8(800)600-31-14 — по всей России;
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8(495)624-60-01 — для жителей Москвы.
Помощь по телефону доверия
Единый общероссийский телефон доверия оказывает безвозмездную психологическую поддержку детям, подросткам и их родителям. Позвонить можно бесплатно с любого телефона, при этом общение со специалистом проходит на условиях анонимности.
Психологическую помощь оказывают 238 специалистов из 64 регионов России. Получить ее можно по телефону: 8(800)2000-122.
«Горячая линия» центра «Ярославна»
Психологи центра «Ярославна» при Институте практической психологии и психоанализа оказывают поддержку всем, кто находится в трудной жизненной ситуации и испытывает тревожные состояния.
Все консультации ведутся анонимно. «Горячая линия» работает ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону: 8(495)120-16-60.
Линия помощи «Дети онлайн»
Кризисная психологическая помощь для детей и подростков «Дети онлайн» оказывает любые виды помощи и консультаций для детей, которые столкнулись с опасностью, негативной ситуацией во время пользования интернетом или мобильной связью.
«Горячая линия» по всей стране активна по будням с 9:00 до 18:00 по телефону: 8(800)250-00-15. В Санкт-Петербурге кризисная психологическая помощь для детей и подростков работает круглосуточно: 8(812)576-10-10. Звонки абсолютно анонимны.
Специальные кризисные центры
Кроме того, существуют специальные кризисные центры. Они оказывают психологическую и юридическую помощь и предоставляют временные убежища. К ним относятся:
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центр помощи для женщин «Анна»;
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проект «Насилию нет»;
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центр «Китеж»;
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центр помощи «Сестры»;
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центр помощи «Не терпи»;
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проект о сексуальном насилии над детьми «Тебе поверят»;
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кризисный центр для женщин «ИНГО».
Не стоит бояться психологов: специалисты помогают разобраться в тех проблемах, с которыми самим справиться бывает очень тяжело. Психологическая помощь может понадобиться каждому, а заботиться о своем ментальном здоровье — даже не норма, а необходимость.
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