6 правил, чтобы сохранить здоровье почек

Читайте нас в

Почки — важный орган, ответственный за фильтрацию крови. От их состояния зависит общее здоровье человека. Рассмотрим несколько рекомендаций, которые помогут сохранить почки здоровыми на долгие годы.

Не забывайте проконсультироваться с врачом перед принятием каких-либо мер по улучшению состояния почек.

Правильно питаться

Рацион играет важную роль в поддержании здоровья почек:

Умеренное количество белка: его избыток в рационе может оказывать негативное воздействие на почки. На один килограмм веса в день рекомендовано съедать 0,75 г белка.

Отказ от избытка соли: рацион, основанный на соленой пище, может привести к повышению артериального давления и ухудшению функции почек. По данным ВОЗ, взрослым рекомендуется есть не более 5 г соли в день.

Достаточное количество воды: регулярное питье помогает почкам удалять отходы из организма. Дневная норма — 20-40 мл на 1 кг веса.

Умеренное количество кофеина и спиртных напитков: кофеин и спиртные напитки могут оказывать негативное воздействие на почки и на организм в целом.

Поддерживать артериальное давление и сахар в крови в норме

Высокий уровень артериального давления и сахара в крови увеличивает риск развития заболеваний почек. Регулярный мониторинг этих показателей, а также их поддержание на оптимальном уровне помогут уменьшить вероятность повреждения почек.

Фото ljubaphoto/www.istockphoto.com

Контролировать хронические заболевания

Хронические заболевания, такие как диабет и гипертония, могут оказывать негативное воздействие на почки. Регулярная консультация с врачом и соблюдение рекомендаций по лечению и контролю этих заболеваний помогут уменьшить риск повреждения почек.

Ограничивать лекарства

Некоторые лекарства потенциально токсичны для почек. Поэтому рекомендуется ограничить лечение некоторыми группами антибиотиков и противовоспалительных средств, особенно если уже нарушены функции почек. За подробной консультацией следует обратиться к своему лечащему врачу.

Соблюдать правила гигиены

Соблюдение надлежащей гигиены помогает предотвратить инфекции мочевыводящих путей и другие проблемы, связанные с мочевыделительной системой.

Фото Ben-Schonewille/www.istockphoto.com

Найти своего врача

Необходимо регулярно проверять состояние здоровья у специалиста. Найдите комфортного доктора, с которым вам будет приятно сотрудничать. Врач даст верные рекомендации, подходящие конкретно в вашем случае.