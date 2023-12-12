Чем опасна бытовая химия и как снизить вред от нее

Современную квартиру сложно представить без стирального порошка, средства для мытья посуды, салфеток для уборки, таблеток против моли и других видов бытовой химии. Эти товары значительно ускоряют процесс уборки. Но многие из них способны причинить вред здоровью.

Аллерголог Сергей Быков рассказал, какие средства для уборки могут быть опасны, и дал советы, как обезопасить себя.

Какие вещества могут причинять вред

У «чудо-средств», которые можно купить на рынке, в переходе или с рук в электричке, чаще всего нет не только сертификатов, но и сведений о стране происхождения, а также информации о составе. Поэтому покупать их можно только на свой страх и риск.

У средств для уборки, которые продаются в магазине, обычно есть сертификаты качества. Но это не значит, что такие средства полностью безопасны.

Наибольший вред могут принести такие вещества и их соединения:

кислоты:

щелочи;

формальдегиды;

аммиак;

хлор;

нефтяные дистилляты.

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Сказанное не значит, что баночка чистящей пасты или хлорного отбеливателя обязательно причинит вред. Многое будет зависеть от индивидуальной реакции конкретного человека и от множества других факторов.

Опасен ли лаурилсульфат натрия

Лаурилсульфат натрия (SLS), саулерсультат натрия и подобные поверхностно-активные вещества (ПАВ) очень часто подвергаются нападкам производителей, поставляющих продукцию без этих веществ. SLS есть в составе большинства моющих средств и стиральных порошков. О нем написано множество научных статей. При этом ученые всего мира не могут однозначно высказаться об опасности или безопасности этого соединения.

Правда где-то посередине. С одной стороны, лаурилсульфат натрия действительно может раздражать кожу. Область контакта становится красной, сухой, шелушащейся, зудящей или болезненной. С другой стороны, для появления такой реакции вещество должно находиться на коже очень долго и в очень большой концентрации. Поэтому для большинства людей SLS и подобные ему вещества безопасны.

Избегать средств с лаурилсульфатом натрия и похожими ПАВ нужно только тем, у кого появляется индивидуальная реакция, и людям с заболеваниями кожи, такими как атопический дерматит (экзема).

Какой вред может быть от бытовой химии

Формат выпуска средств бытовой химии: порошок, гель, паста и так далее — не влияет на возможность вреда. Риск появляется в основном при неправильном применении и несоблюдении техники безопасности.

Химический ожог кожи

Самый вероятный способ получить химический ожог кожи — работать с агрессивным средством без перчаток. Например, налить в раковину жидкость для очистки труб и попробовать пробить засор не вантузом, а голой рукой. Или стирать без перчаток едким отбеливателем.

Химический ожог органов желудочно-кишечного тракта

Химический ожог органов ЖКТ может возникнуть из-за проглатывания химического средства. Чаще всего это делают маленькие дети, привлеченные ярким цветом жидкости или приятным запахом.

Химический ожог легких

Такой ожог возникает при вдыхании летучего вещества. Например, при распылении средства против тараканов или неаккуратном обращении с чистящим порошком.

Общая интоксикация

Воздействие летучих органических соединений может вызвать не только раздражение глаз, носа и горла, но и головные боли, потерю координации, тошноту и некоторые проблемы с дыханием. В зоне особого риска люди с астмой или хронической обструктивной болезнью легких.

Чаще всего резь в глазах, головокружение и першение в горле может вызывать избыток хлора. Не зря его использовали в качестве химического оружия в годы Первой мировой войны.

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Хлор считается безопасным для человека при кратковременном контакте и при правильной концентрации. Но у людей с аллергией или болезнями органов дыхания возможны обострения.

Хлор часто входит в состав чистящих средств для кафеля и сантехники. А большинство отбеливателей содержат разбавленный гипохлорит натрия.

Как снизить риск вреда от бытовой химии

Покупать средства, заслуживающие доверия

В России на признанные экологически дружественными средства бытовой химии наносится бело-зеленый «Листок жизни».

Кроме того, нужно смотреть состав. Если нет полной уверенности в безопасности средства, или, напротив, если в составе оказалось вещество, которое принесет вред, от покупки лучше отказаться.

Фото Tatomm/www.istockphoto.com

Для людей без аллергии, болезней органов дыхания и других проблем большинство сертифицированных средств бытовой химии безвредны.

Судить о том, что в препарате высокое содержание вредных летучих органических соединений, можно не только по составу (который не всегда понятен без глубоких знаний по химии), но и по запаху. Если он слишком сильный, раздражает нос и горло, такое средство лучше не покупать.

Не смешивать средства из разных емкостей

Если у вас нет специального образования, вы не сможете предсказать, какая химическая реакция произойдет в результате смешивания разных порошков и гелей. Поэтому лучше не проводить эксперименты.

Соблюдать технику безопасности

Как правило, рекомендации по способу безопасного применения написаны в инструкции. Перечислим их еще раз: