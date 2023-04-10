Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 14:00

Омолаживающий корейский массаж для лица: правда ли он работает?

Мария Сальникова
,
Оксана Рогожина
Косметолог, трихолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Дарья Иванова
Косметик-эстетист
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Красивая корейская девушка делает омолаживающий массаж лица напротив зеркала
Фото Istockphoto.com/Nattakorn Maneerat

«Гусиные лапки», брыли, носогубки — после 25 лет эти слова перестают казаться забавными, а становятся настоящими врагами, которых все отчетливее видно в зеркале.

К счастью, современная медицинская косметология предлагает широкий выбор средств для борьбы с морщинами: от гимнастики с карандашом во рту до тяжелой артиллерии в виде контурной пластики. А некоторое время назад приобрели популярность и азиатские массажи для лица.

Косметолог, дерматолог Оксана Рогожина и специалист по омолаживающим процедурам, косметик-эстетист Дарья Иванова прокомментировали видео с корейским массажем, которое стало вирусным в соцсетях.

Как работает массаж для лица

Любой массаж, как и ботулинотерапия, призван расслабить мышцы лица. Это помогает уменьшить глубину мимических морщин.

При массаже мышцы расслабляются от растягивающих и разглаживающих движений. Массаж выполняется по ходу мышечных волокон.
Оксана Рогожина
Косметолог, трихолог

Что касается корейского массажа, эксперты не сочли его уникальным.

Омолаживающий массаж на видео работает, но именно корейским я бы его не назвала. В нем сочетаются приемы классического, лимфодренажного и других видов массажа.

Для результата нужно работать не только с лицом, но и снимать напряжение с мышц шеи. Иначе будет сильный отек, так как лишняя жидкость с лица из-за спазма мышц шеи не сможет уходить в грудной проток.
Дарья Иванова
Косметик-эстетист

Какого эффекта ожидать от массажа лица

При правильном выполнении массаж может:

  • улучшить кровоснабжение кожи, мышц и костной ткани;

  • расслабить напряженные мышцы и добавить тонуса слишком слабым;

  • уменьшить отечность лица;

  • уменьшить выраженность глубоких морщин;

  • подтянуть овал лица;

  • уменьшить «синяки», мешки под глазами и нависшие веки;

  • уменьшить носогубную складку;

  • улучшить цвет лица;

  • усилить воздействие уходовых средств, нанесенных после массажа;

  • снять стресс, напряжение и усталость;

  • улучшить регенерацию клеток.

Весь мышечный пласт скелетных, а не мимических мышц лица приходит в тонус, улучшается кровоток в коже и мышцах, уменьшается отечность за счет улучшения лимфодренажа. После массажа лицо выглядит более молодым и подтянутым. Но это ненадолго.
Оксана Рогожина
Косметолог, трихолог
Массаж лица
Istockphoto/VladimirFLoyd

Сколько нужно делать массаж лица, чтобы увидеть эффект

Мышцы, расслабленные после массажа, не фиксируются в этом состоянии навсегда. В этом коренное отличие массажа от ботокса, который понижает тонус мимических мышц (они не могут получить нервный импульс для выраженного до морщин сокращения).

Эмоции вновь придают коже лица характерные морщинки и заломы при смехе, гневе, задумчивости и так далее.
Оксана Рогожина
Косметолог, трихолог

Несмотря на то что сразу после массажа лицо визуально молодеет, для закрепления эффекта нужно пройти несколько сеансов.

Массаж лучше всего делать курсом в 10 сеансов. Ежедневно его делать не рекомендуется. Женщинам с худыми лицами достаточно не больше двух раз в неделю, с круглыми — максимум три раза в неделю. После курса нужны поддерживающие сеансы 1-2 раза в месяц.
Дарья Иванова
Косметик-эстетист

Что учесть, прежде чем делать омолаживающий массаж

Выполнение массажа разумнее доверить специалисту, чтобы не растянуть кожу. Хотя бы в первый раз, чтобы понять, по каким линиям выполнять движения и с какой интенсивностью это делать. А если возможности сходить к профессиональному массажисту нет, нужно соблюдать основные правила:

  • делать массаж перед зеркалом;

  • использовать косметическое средство на основе масла;

  • придерживаться массажных линий.

Массаж лица
Istockphoto/Aleksandr Rybalko

Желательно хотя бы посмотреть обучающее видео, прежде чем приступать к самомассажу. Также следует убедиться, что нет противопоказаний для его выполнения.

Нужно подождать, пока пройдут заболевания ЛОР-органов и гнойничковые образования на лице. Если кололи ботокс, филлеры и прочее, массаж можно делать не раньше чем через три месяца.
Дарья Иванова
Косметик-эстетист

Противопоказаниями являются также:

  • психические заболевания;

  • кожные заболевания лица (экзема, грибки);

  • воспалительные заболевания лицевого и тройничного нерва;

  • онкологические заболевания.


Что эффективнее — массаж или ботокс?

Ботулотоксин, поставленный на все лицо в технике миобаланса, дает длительный выраженный эффект лифтинга от одной процедуры. Но применять его лучше в зрелом возрасте, когда опущение тканей лица стало выраженным.

Во взрослом и пожилом возрасте более показана ботулинотерапия. Массаж больше подходит молодым.
Оксана Рогожина
Косметолог, трихолог
Зачем нужны маски для сна. 3 веские причины надевать маску для сна. Объясняют косметолог и сомнолог

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Будет ли пасхальное перемирие с Украиной
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА побеждает и без Гусева
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Скандал после матча «Авангард» — «Ак Барс»
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» спас третий матч
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Топ-10: самые эпичные автоголы российского футбола
Трагедия в семье Мичкова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В какое время лучше заниматься сексом? Рассказывают врачи
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости