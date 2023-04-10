Омолаживающий корейский массаж для лица: правда ли он работает?

«Гусиные лапки», брыли, носогубки — после 25 лет эти слова перестают казаться забавными, а становятся настоящими врагами, которых все отчетливее видно в зеркале.

К счастью, современная медицинская косметология предлагает широкий выбор средств для борьбы с морщинами: от гимнастики с карандашом во рту до тяжелой артиллерии в виде контурной пластики. А некоторое время назад приобрели популярность и азиатские массажи для лица.

Косметолог, дерматолог Оксана Рогожина и специалист по омолаживающим процедурам, косметик-эстетист Дарья Иванова прокомментировали видео с корейским массажем, которое стало вирусным в соцсетях.

Как работает массаж для лица

Любой массаж, как и ботулинотерапия, призван расслабить мышцы лица. Это помогает уменьшить глубину мимических морщин.

Что касается корейского массажа, эксперты не сочли его уникальным.

Какого эффекта ожидать от массажа лица

При правильном выполнении массаж может:

улучшить кровоснабжение кожи, мышц и костной ткани;

расслабить напряженные мышцы и добавить тонуса слишком слабым;

уменьшить отечность лица;

уменьшить выраженность глубоких морщин;

подтянуть овал лица;

уменьшить «синяки», мешки под глазами и нависшие веки;

уменьшить носогубную складку;

улучшить цвет лица;

усилить воздействие уходовых средств, нанесенных после массажа;

снять стресс, напряжение и усталость;

улучшить регенерацию клеток.

Istockphoto/VladimirFLoyd

Сколько нужно делать массаж лица, чтобы увидеть эффект

Мышцы, расслабленные после массажа, не фиксируются в этом состоянии навсегда. В этом коренное отличие массажа от ботокса, который понижает тонус мимических мышц (они не могут получить нервный импульс для выраженного до морщин сокращения).

Несмотря на то что сразу после массажа лицо визуально молодеет, для закрепления эффекта нужно пройти несколько сеансов.

Что учесть, прежде чем делать омолаживающий массаж

Выполнение массажа разумнее доверить специалисту, чтобы не растянуть кожу. Хотя бы в первый раз, чтобы понять, по каким линиям выполнять движения и с какой интенсивностью это делать. А если возможности сходить к профессиональному массажисту нет, нужно соблюдать основные правила:

делать массаж перед зеркалом;

использовать косметическое средство на основе масла;

придерживаться массажных линий.

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Желательно хотя бы посмотреть обучающее видео, прежде чем приступать к самомассажу. Также следует убедиться, что нет противопоказаний для его выполнения.

Противопоказаниями являются также:

психические заболевания;

кожные заболевания лица (экзема, грибки);

воспалительные заболевания лицевого и тройничного нерва;

онкологические заболевания.



Что эффективнее — массаж или ботокс?

Ботулотоксин, поставленный на все лицо в технике миобаланса, дает длительный выраженный эффект лифтинга от одной процедуры. Но применять его лучше в зрелом возрасте, когда опущение тканей лица стало выраженным.

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