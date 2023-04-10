5 привычек, чтобы сохранить хорошее настроение в течение дня

Здоровый семи-восьмичасовой сон, полноценные приемы пищи — основа хорошего настроения и самочувствия в течение дня. Кроме этих очевидных факторов, вместе с психологом Валентиной Ситало собрали несколько простых привычек, которые помогут сохранить равновесие и гармонию.

Замедление

Принцип «здесь и сейчас» означает полное присутствие в моменте, сосредоточенность на действиях и ощущениях, которые происходят с вами в настоящее время. Важно научиться «выходить» из головы и замечать, что происходит вокруг: слышать звуки, улавливать ароматы, осознавать ощущения в теле.

Постарайтесь вписать эту привычку в повседневность. Вместо стандартных сборов на работу в спешке, можно встать чуть раньше, чтобы осталось время на размеренный прием душа, во время которого фокус с мыслей о предстоящих делах следует сместить на ощущения от горячей или прохладной воды.

Другой способ внедрения привычки — отказаться от телевизора, просмотра роликов и чтения новостей во время завтрака и сосредоточиться непосредственно на еде. Кстати, это влияет не только на ментальное, но и на физическое здоровье. Отвлекающие факторы приводят к тому, что человек перестает контролировать объем съеденного, пища не приносит чувство насыщения, а метаболизм замедляется. Концентрация на вкусе еды, наоборот, помогает не переедать.

Ограничение новостей

Ежедневно на человека сваливается огромное количество информации: СМИ, соцсети и телевидение борются за внимание пользователя кричащими заголовками и провокационными изображениями. Постоянная обработка фонового информационного шума выжимает моральный ресурс, приводит к тревожным состояниям и напряжению.

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Уход от многозадачности

Кажется, что быть многозадачным, успевать все, везде и сразу — ключ к успеху. Этот термин встречается в каждой первой вакансии, создается впечатление, что это норма. На самом деле — это завуалированное желание работодателя платить одну ставку за функции пятерых.

Многозадачность на работе дополняется не менее важными домашними делами, решениями, планированием отпуска и заботой о близких. Чтобы мозг не «перегрелся», старайтесь ограничить количество проектов, по возможности делегируйте задачи и избегайте микроменеджмента.

Время на хобби

Банально, но факт: занятие какой-либо деятельностью без перемен приводит к выгоранию. Чтобы избежать негативных последствий и остаться в ментальном строю, стоит регулярно переключать фокус с работы и бытовых забот на занятие хобби. Подойдут и прослушивание музыки, подкаста, просмотр сериала. Главное — выделять на это хотя бы полчаса-час в день.

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Объятия с близкими

Тактильные контакты с любимыми людьми или взаимодействие с домашними животными помогают поднять настроение. Объятия вызывают положительные эмоции, вырабатывается «гормон счастья» — окситоцин, как следствие, улучшается общее самочувствие.

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