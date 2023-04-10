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Сегодня, 16:00

5 привычек, чтобы сохранить хорошее настроение в течение дня

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Валентина Ситало
Клинический психолог
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Девушка пишет на доске
Фото Istockphoto/Jose carlos Cerdeno

Здоровый семи-восьмичасовой сон, полноценные приемы пищи — основа хорошего настроения и самочувствия в течение дня. Кроме этих очевидных факторов, вместе с психологом Валентиной Ситало собрали несколько простых привычек, которые помогут сохранить равновесие и гармонию.

Замедление

Принцип «здесь и сейчас» означает полное присутствие в моменте, сосредоточенность на действиях и ощущениях, которые происходят с вами в настоящее время. Важно научиться «выходить» из головы и замечать, что происходит вокруг: слышать звуки, улавливать ароматы, осознавать ощущения в теле.

Постарайтесь вписать эту привычку в повседневность. Вместо стандартных сборов на работу в спешке, можно встать чуть раньше, чтобы осталось время на размеренный прием душа, во время которого фокус с мыслей о предстоящих делах следует сместить на ощущения от горячей или прохладной воды.

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Другой способ внедрения привычки — отказаться от телевизора, просмотра роликов и чтения новостей во время завтрака и сосредоточиться непосредственно на еде. Кстати, это влияет не только на ментальное, но и на физическое здоровье. Отвлекающие факторы приводят к тому, что человек перестает контролировать объем съеденного, пища не приносит чувство насыщения, а метаболизм замедляется. Концентрация на вкусе еды, наоборот, помогает не переедать.

Попробуйте в течение дня буквально на 3-5 минут находить время на то, чтобы просто остановиться и почувствовать, что сейчас происходит с телом, какие есть ощущения, какие эмоции вы чувствуете.

Такая регулярная практика помогает больше прислушиваться к себе, понимать, чего на самом деле хочется и избегать в дальнейшем серьезных напряжений в теле.
Валентина Ситало
Клинический психолог

Ограничение новостей

Ежедневно на человека сваливается огромное количество информации: СМИ, соцсети и телевидение борются за внимание пользователя кричащими заголовками и провокационными изображениями. Постоянная обработка фонового информационного шума выжимает моральный ресурс, приводит к тревожным состояниям и напряжению.

Сократите количество потребляемых новостей и ограничьте их чтение до часа в день. Постоянный скроллинг ленты запускает процесс навязчивых тревожных мыслей, что ухудшает самочувствие.

Если начать утро с новостей, это может сбить весь настрой на рабочий день. А вечером — мешать погрузиться в полное расслабление и уснуть.
Валентина Ситало
Клинический психолог
Девушка смотрит в телефон
Istockphoto/Dima Berlin

Уход от многозадачности

Кажется, что быть многозадачным, успевать все, везде и сразу — ключ к успеху. Этот термин встречается в каждой первой вакансии, создается впечатление, что это норма. На самом деле — это завуалированное желание работодателя платить одну ставку за функции пятерых.

Многозадачность на работе дополняется не менее важными домашними делами, решениями, планированием отпуска и заботой о близких. Чтобы мозг не «перегрелся», старайтесь ограничить количество проектов, по возможности делегируйте задачи и избегайте микроменеджмента.

Процесс многозадачности на самом деле очень перегружает мозг, из-за этого он работает на износ. В этот момент нарушается концентрация внимания, память не так хорошо работает. Это приводит к тому, что человек становится более рассеянным, быстрее устает, у него заканчиваются ресурсы. Как следствие, мы допускаем больше ошибок. Из-за этого окончательный результат труда меньше нравится, а эмоциональное состояние ухудшается.
Валентина Ситало
Клинический психолог
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Время на хобби

Банально, но факт: занятие какой-либо деятельностью без перемен приводит к выгоранию. Чтобы избежать негативных последствий и остаться в ментальном строю, стоит регулярно переключать фокус с работы и бытовых забот на занятие хобби. Подойдут и прослушивание музыки, подкаста, просмотр сериала. Главное — выделять на это хотя бы полчаса-час в день.

Важно выделять время на любимое занятие каждый день. Хобби помогает расслабиться, переключиться и отвлечься от бытовых или рабочих задач. Если основная деятельность связана с умственной активностью, полезно найти хобби, связанное с рукоделием. Задача — полностью погрузиться в то, что радует и приносит удовольствие.
Валентина Ситало
Клинический психолог
Мужчина слушает музыку
Istockphoto/PeopleImages

Объятия с близкими

Тактильные контакты с любимыми людьми или взаимодействие с домашними животными помогают поднять настроение. Объятия вызывают положительные эмоции, вырабатывается «гормон счастья» — окситоцин, как следствие, улучшается общее самочувствие.

В процессе объятий и нахождения рядом с близкими людьми возвращается чувство безопасности и стабильности. Это отличное средство, которое помогает не впадать в тревогу и депрессивные состояния, поэтому полезно практиковать телесные контакты как можно чаще.
Валентина Ситало
Клинический психолог
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