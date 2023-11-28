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Спорт и месячные: можно ли заниматься спортом во время месячных
Здоровье

Сегодня, 15:00

4 мин.

Можно ли заниматься спортом во время месячных

Мария Маковей
Автор
Наталья Горбунова
фитнес-тренер
Девушка на беговой дорожке.
Фото Halfpoint/istockphoto.com
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Современные девушки и женщины ведут активный образ жизни, правильно питаются и занимаются в фитнес-зале. Для многих из них регулярные тренировки становятся важной частью жизни, от которой не хочется отказываться даже на несколько дней. А как же быть в «эти дни»? Ведь многие до сих пор уверены, что заниматься спортом во время месячных строго запрещено.

Вместе с фитнес-тренером Натальей Горбуновой разобрались, действительно ли заниматься спортом во время менструаций опасно для женского организма.

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Почему физическая активность важна в любой фазе цикла

Оказывается, во время менструаций очень полезны умеренные физические нагрузки. При занятиях спортом снижается уровень гормона стресса, выводится лишний эстроген и вырабатывается эндорфин. Уменьшается болевой синдром.

Менструация — это не противопоказание к физическим нагрузкам. Однако этот период часто сопровождается неприятными симптомами и плохим настроением, которые могут повлиять на качество тренировки.
Наталья Горбунова
фитнес-тренер

Кроме того, физическая активность благоприятно влияет на общее состояние тела: нормализуется вес, улучшается выносливость, мышцы приходят в тонус.

Девушка делает растяжку
Фото fizkes/istockphoto.com

А легкие упражнения во время менструаций улучшают кровообращение, дают заряд энергии, бодрости и повышают настроение.

Преимущества занятий спортом во время месячных

Менструация — это не повод отказываться от занятий спортом, но нагрузки должны быть не интенсивными.

Регулярные физические упражнения помогут снизить дискомфорт во время месячных, а также проявления ПМС.
Наталья Горбунова
фитнес-тренер

Помимо снижения гормона стресса и болевого синдрома, спорт во время критических дней помогает снять психологическое напряжение и наладить сон.

Какие упражнения можно делать во время менструации

В «эти дни» рекомендуется делать дыхательные упражнения, растяжку, легкую аэробную нагрузку или заняться коррекцией осанки.

Девушка растягивает спину
Фото fizkes/istockphoto.com

Кроме того, можно уделить время и улучшению техники выполнения упражнений.

Советую сконцентрироваться на плечевом поясе и мышцах спины, можно сделать упражнения на руки.
Наталья Горбунова
фитнес-тренер

Если вы занимаетесь с тренером, обязательно расскажите ему о менструальном цикле. Так он сможет выстроить наиболее эффективный план тренировок.

Какие упражнения желательно исключить во время менструации

Многие женщины перед месячными и во время них испытывают небольшой дискомфорт и упадок сил.

Поэтому это не самое лучшее время для увеличения физических нагрузок. Организм не готов принять дополнительный стресс.
Наталья Горбунова
фитнес-тренер

В «эти дни» вы просто физически и эмоционально не подготовлены к новым достижениям. Даже небольшие потягивающие боли или недомогание не позволят выложиться на 100%.

Девушка устала во время тренировки
Фото RobertPetrovic/istockphoto.com

В период менструаций не стоит делать упражнения на низ тела и мышцы пресса. Необходимо избегать интенсивных нагрузок — бега, кроссфита.

Придерживайтесь привычного графика, но исходя из самочувствия снижайте интенсивность нагрузок. Лучше позаниматься в низком темпе, чем не сделать ничего.
Наталья Горбунова
фитнес-тренер

Когда следует снизить интенсивность или воздержаться от тренировок

Отказаться от тренировок во время месячных необходимо женщинам, у которых имеются заболевания репродуктивной системы.

Девушка отдыхает на диване.
Фото AleksandarGeorgiev/istockphoto.com

Если в «эти дни» наблюдается понижение или повышение давления, сильные спазмы в нижней части живота, общая слабость, следует перенести тренировку на другой день.

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