Можно ли заниматься спортом во время месячных
Современные девушки и женщины ведут активный образ жизни, правильно питаются и занимаются в фитнес-зале. Для многих из них регулярные тренировки становятся важной частью жизни, от которой не хочется отказываться даже на несколько дней. А как же быть в «эти дни»? Ведь многие до сих пор уверены, что заниматься спортом во время месячных строго запрещено.
Вместе с фитнес-тренером Натальей Горбуновой разобрались, действительно ли заниматься спортом во время менструаций опасно для женского организма.
Почему физическая активность важна в любой фазе цикла
Оказывается, во время менструаций очень полезны умеренные физические нагрузки. При занятиях спортом снижается уровень гормона стресса, выводится лишний эстроген и вырабатывается эндорфин. Уменьшается болевой синдром.
Менструация — это не противопоказание к физическим нагрузкам. Однако этот период часто сопровождается неприятными симптомами и плохим настроением, которые могут повлиять на качество тренировки.
Кроме того, физическая активность благоприятно влияет на общее состояние тела: нормализуется вес, улучшается выносливость, мышцы приходят в тонус.
А легкие упражнения во время менструаций улучшают кровообращение, дают заряд энергии, бодрости и повышают настроение.
Преимущества занятий спортом во время месячных
Менструация — это не повод отказываться от занятий спортом, но нагрузки должны быть не интенсивными.
Регулярные физические упражнения помогут снизить дискомфорт во время месячных, а также проявления ПМС.
Помимо снижения гормона стресса и болевого синдрома, спорт во время критических дней помогает снять психологическое напряжение и наладить сон.
Какие упражнения можно делать во время менструации
В «эти дни» рекомендуется делать дыхательные упражнения, растяжку, легкую аэробную нагрузку или заняться коррекцией осанки.
Кроме того, можно уделить время и улучшению техники выполнения упражнений.
Советую сконцентрироваться на плечевом поясе и мышцах спины, можно сделать упражнения на руки.
Если вы занимаетесь с тренером, обязательно расскажите ему о менструальном цикле. Так он сможет выстроить наиболее эффективный план тренировок.
Какие упражнения желательно исключить во время менструации
Многие женщины перед месячными и во время них испытывают небольшой дискомфорт и упадок сил.
Поэтому это не самое лучшее время для увеличения физических нагрузок. Организм не готов принять дополнительный стресс.
В «эти дни» вы просто физически и эмоционально не подготовлены к новым достижениям. Даже небольшие потягивающие боли или недомогание не позволят выложиться на 100%.
В период менструаций не стоит делать упражнения на низ тела и мышцы пресса. Необходимо избегать интенсивных нагрузок — бега, кроссфита.
Придерживайтесь привычного графика, но исходя из самочувствия снижайте интенсивность нагрузок. Лучше позаниматься в низком темпе, чем не сделать ничего.
Когда следует снизить интенсивность или воздержаться от тренировок
Отказаться от тренировок во время месячных необходимо женщинам, у которых имеются заболевания репродуктивной системы.
Если в «эти дни» наблюдается понижение или повышение давления, сильные спазмы в нижней части живота, общая слабость, следует перенести тренировку на другой день.