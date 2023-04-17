8 причин обратиться к кардиологу, даже если вы не жалуетесь на сердце

Часто серьезные проблемы с главной мышцей в организме приходят неожиданно, кажется, что ничто их не предвещало. Однако, как правило, отследить признаки болезни все же можно, если знать, на что обращать внимание.

О причинах записаться на прием к специалисту по сердечно-сосудистой системе рассказала кардиолог Мария Борзенко.

Высокое артериальное давление

К кардиологу стоит обратиться, если артериальное давление превышает показатель 140 на 90. При этом не имеет значения, какая цифра выше: будь то 160 на 80 или 130 на 100.

Достижение 40 лет у мужчин и 50 лет у женщин

Это оптимальный возраст для того, чтобы оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиолог проведет оценку на основании вашего пола, возраста, значений холестерина, дополнительно спросит о наследственности, образе жизни, вредных привычках. После этого врач при необходимости расскажет, как снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Общий холестерин в анализе крови больше 8 мкмоль/л

Анализ на уровень холестерина и глюкозы в крови чаще всего входят в стандартный медосмотр и должны проверяться ежегодно. Значение холестерина больше 8 мкмоль/л может быть признаком семейной гиперхолестеринемии — опасного наследственного заболевания, которое может стать причиной инфаркта или инсульта в молодом возрасте.

Родственники с заболеваниями сердца

Если у ваших близких родственников (мать, отец, братья и сестры, бабушки и дедушки) были инфаркты или инсульты, стенокардия, холестериновые отложения на стенках сосудов и т. п., велика вероятность развития сердечно-сосудистого заболевания и у вас.

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Сахарный диабет

Пациенту с сахарным диабетом необходимо находиться под наблюдением не только эндокринолога, но и кардиолога.

Подагра

Подагра — это заболевание суставов, при котором они воспаляются и болят. Чаще всего это происходит с суставом большого пальца ноги.

Выявленное в анализах повышение мочевой кислоты без сопутствующих болей в суставах тоже требует особого внимания.

Заболевания почек

Если снижена фильтрующая способность почек, риск получить инфаркт или инсульт становится таким же, как при сахарном диабете. Диагностировать это можно по уровню креатинина в крови. При его превышении снижается скорость так называемой клубочковой фильтрации (СКФ) — количество крови, фильтруемой почками за минуту. Большинство лабораторий автоматически считают этот показатель. Скорость ниже 60 мл/мин/1,73 м2 — повод обратиться к врачу.

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Холестериновые отложения

Если по УЗИ сосудов шеи или нижних конечностей обнаружили атеросклеротические (то есть холестериновые) отложения больше 25% — следует пойти к кардиологу. Они не болят, никак не влияют на движение крови, но повышают риск инфарктов и инсультов и требуют лечения.

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