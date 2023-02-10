Вредно ли отбеливать зубы и как делать это правильно? Отвечают специалисты
За белоснежными зубами нужно идти к врачу-стоматологу, даже если процедуру вы планируете проводить дома самостоятельно. Что поможет добиться голливудской улыбки, рассказали стоматологи Вероника Мелехова и Наталия Савинова.
Что стоит понимать под голливудской улыбкой
Понятие «голливудская улыбка» — это не только белые зубы. Это широкая открытая улыбка с идеальными по форме ровными белыми зубами (не кипельно-белыми, а натуральной белизны). Поэтому процесс создания голливудской улыбки может включать в себя не только отбеливание, но и ортодонтическое лечение, а также установку виниров.
Если у пациента идеально ровные зубы, ему достаточно отбелить их и получить ту самую голливудскую улыбку. Но если форма зубов не очень правильная, сначала нужно исправить прикус, а затем с помощью виниров добиться идеальной формы самих зубов.
Безопасно ли отбеливать зубы
Безопасным отбеливание может быть только в одном случае — если его подбирает для домашнего использования или проводит в клинике грамотный квалифицированный врач-стоматолог. Также специалист должен имеет сертификаты по отбеливанию той или иной системы.
Систем отбеливания огромное множество. Выбор зависит исключительно от того, с какой из них доктор знаком наилучшим образом. Потому что разные наименования — это лишь инструмент в руках доктора для достижения белоснежной красивой улыбки.
Сейчас в открытом доступе можно найти множество различных систем отбеливания для домашнего использования. Но назначает их также стоматолог, чтобы процедура была максимально эффективной. А чтобы она была еще и безопасной, врач проводит подробный инструктаж.
Домашнее отбеливание назначается доктором, потому что оно, как и профессиональное, содержит пероксид. В домашнем отбеливании чаще встречается перекись карбамида, а в кабинетном — перекись водорода. Какой это будет вариант, определяет врач, исходя из эффективности для каждого отдельного случая.
Разница между отбеливанием дома и в кабинете у стоматолога состоит в его эффективности. Например, полоски для домашнего отбеливания позволяют осветлить зубы лишь до шести тонов, тогда как кабинетное — от 8 до 12-14.
Какие бывают методы отбеливания зубов
Лазерное отбеливание
Классический вариант — это лазерное отбеливание. Длится оно 30-40 минут. Во время процедуры используется специальный гель, который врач наносит на поверхность эмали и активирует с помощью высокоточного лазера. Эффект от такого рода отбеливания самый длительный: от полугода до нескольких лет.
Уже после одной процедуры лазерного отбеливания можно увидеть существенное отличие, а после нескольких — добиться идеальной белизны зубов.
Zoom
Другая популярная процедура — отбеливание с помощью системы Zoom. Она проводится следующим образом: врач наносит на эмаль зубов гель с перекисью водорода и направляет на него специальный аппарат, в котором установлена лампа с холодным галогеновым светом (риск ожога пульпы зуба и десны минимален). Как правило, проводится три сеанса по 20 минут.
Если выполнять дополнительные поддерживающие процедуры, отбеливание с помощью системы Zoom имеет длительный эффект: от трех до пяти лет.
Если вы сделаете выбор в пользу отбеливания с помощью системы Zoom, то одного приема будет достаточно, чтобы осветлить зубы до восьми оттенков.
Opalescence Boost
Отбеливание зубов по системе Opalescence Boost предполагает нанесение осветляющего геля, который впоследствии распадается на воду и кислород. Последний, проникая в слой эмали, разрушает красители и пигменты.
Система отбеливания Opalescence Boost дает устойчивый результат всего за одну-две процедуры.
Как подготовиться к отбеливанию
Как к профессиональному, так и к домашнему отбеливанию необходимо подготовиться. Предварительно в клинике специалист должен провести профессиональную гигиену, а затем определить наиболее подходящий метод отбеливания.
Также до процедуры отбеливания пациент должен при необходимости вылечить кариес и поставить пломбы.
Если в кариозную полость попадает отбеливающий гель, он может повредить нерв. Результатом станут сильнейшие боли, а сам нерв придется оперативно удалять.
Чего стоит опасаться при отбеливании
В первую очередь — различных студий по отбеливанию зубов, где работают не врачи. Такие «специалисты» могут не соблюдать и даже не знать всех правил процедуры отбеливания. Например:
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если не изолировать десну, можно получить ожог;
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если предварительно не проведена профессиональная гигиена, эффект отбеливания будет тратиться на удаление пигментированного зубного налета (то есть зря);
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если есть кариозные полости, то, как уже говорилось ранее, при попадании в них отбеливающего геля случится химический ожог пульпы и нерв придется удалять.
В домашнем отбеливании если нанести слишком много препарата и оставить его слишком надолго, можно получить ожог десен. Также может усилиться чувствительность зубов, реакция на холодное, сладкое и кислое. Поэтому не стоит пренебрегать инструкцией и рекомендациями стоматолога.
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