Что произойдет с организмом, если пить слишком мало воды

И правда ли нужно выпивать минимум два литра каждый день.

Организм нуждается во влаге постоянно — 24 часа семь дней в неделю. Однако это должна быть не просто любая жидкость, а именно чистая питьевая вода. Если не соблюдать это правило, могут возникнуть серьезные проблемы. Какие последствия ждут организм при нехватке питьевой воды, рассказала тренер-нутрициолог Агата Ахметдинова.

Зачем организму вода

Согласно опытам, проведенным в сороковых годах прошлого века подполковником японской армии Эгути, тело состоит на 78% из воды. Потеря десяти из них чревата необратимыми последствиями, вплоть до летального исхода.

Подробно эти опыты описаны в книге Моримуры Сэйити «Кухня дьявола». Также они показали, что без еды человек продержится немногим больше месяца, без жидкости — максимум пять дней, при этом начнет сильно отекать лицо, а в течение пары суток наступает смерть.

Freepik/freepik

Вода невероятно важна для организма, поскольку:

- транспортирует питательные вещества и кислород в клетки;

- участвует в процессе терморегуляции;

- помогает переваривать пищу;

- выводит продукты распада и токсины;

- защищает органы, ткани и суставы от повреждений.

Пара стаканов воды после сна поможет проснуться и восполнить дефицит влаги, выведет токсины и остатки непереваренной пищи, а также подготовит желудочно-кишечный тракт к приему еды и улучшит ее усвоение.

Достаточное количество воды в организме:

- активизирует мозговую деятельность и предотвращает возрастное ухудшение памяти;

— снимает дополнительную нагрузку с сердца;

- оптимизирует терморегуляцию, потоотделение и вывод токсинов;

- уменьшает риск возникновения онкозаболеваний;

- улучшает снабжение кислородом и регенерацию;

— избавляет от проблем со стулом;

- улучшает качество кожи;

- замедляет старение, способствует долголетию и качеству жизни.

Как понять, что вам не хватает воды

Симптомами недостатка воды могут быть:

- постоянная усталость;

- головные боли, мигрень;

- боль в пояснице, мышцах и суставах;

— отеки и прочие локальные сигналы.

Важно понимать, что обезвоживание — это уже патологическое состояние, а не первые признаки жажды.

Чем опасно обезвоживание

Систематическая нехватка влаги провоцирует:

- учащенное сердцебиение

- инфаркты и инсульты;

- повышение давления и температуры тела;

- рост концентрации холестерина;

Фото Freepik/freepik

- увеличение веса;

- «увядание» внутренних органов и нарушение их работы (в первую очередь, почек и мочевыводящих путей, кровеносной системы).

Как правило, детям проще поддерживать водный баланс — они интуитивно пьют больше. А с возрастом человек невольно приучает себя пить меньше, заменяя большую часть воды более вкусными альтернативами: соками, чаем, кофе, сладкими газированными напитками.

В результате:

- кожа становится суше и начинает шелушиться, волосы ломаются;

- кровь густеет (в жару это усугубляется);

- нарушается обмен веществ;

Freepik/freepik

- ускоряются процессы интоксикации и старения;

- проявляются и усиливаются различные заболевания;

- изнашиваются суставы, сосуды, сердечная мышца.

Сколько воды нужно пить в день

Взрослому человеку нужно выпивать минимум 2,5 л чистой питьевой воды в сутки, или 30-40 г на 1 кг веса. Оптимальная температура — комнатная, около 20-25 градусов.

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