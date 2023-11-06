Что такое гепатит С и как его распознать

Гепатит С — инфекционно-воспалительное заболевание печени. Возбудителем считается одноименный вирус. Как правило, недуг развивается медленно и без ярко выраженной симптоматики. Именно поэтому диагностика и лечение могут быть несвоевременными.

Как заражаются гепатитом С

Заражение вирусом гепатита C происходит через кровь. По сосудам вирус попадает в печень, где проникает внутрь клеток и размножается. Помимо этого, гепатитом С можно заразиться половым путем или от инфицированной матери.

Виды гепатита C и их особенности

Можно выделить несколько видов гепатита С.

Острый гепатит С

По симптомам он похож на острую респираторную инфекцию. В некоторых случаях течение заболевания ухудшается и перетекает в хроническую форму.

Хронический гепатит С

Это запущенная стадия заболевания, которая очень опасна для здоровья. Симптомы — снижение массы тела, увеличение печени и другие. Хронический гепатит тоже часто путают с другими заболеваниями и не диагностируют вовремя.

Гепатит C становится хроническим, когда вирус находится в крови около года после острого периода. Инфекция в организме может остаться на протяжении всей жизни. С течением времени состояние обычно усугубляется из-за появления рубцов на печени, развития печеночной недостаточности и цирроза.

Фото www.istockphoto.com

Симптомы гепатита C

Обычно гепатит С проявляется в течение 4-15 недель с момента заражения. Часто люди, страдающие этим заболеванием, не испытывают никаких симптомов или относят их к проявлению других недугов, например кишечной или респираторной инфекции.

Признаки гепатита С

дискомфорт в животе, тошнота;

повышение температуры тела;

суставная боль;

повышенная утомляемость;

желтый оттенок глаз, кожи, слизистой оболочки полости рта;

иногда появляется боль в правом подреберье.

Диагностика гепатита C

В острой фазе гепатит С редко определяется только по внешним проявлениям. Чтобы провести качественную диагностику, необходимо сделать анализ крови.

Такого рода тестирование необходимо сделать тем группам населения, которые находятся в зоне риска. К ним относятся:

люди, которым проводилось переливание крови;

перенесшие трансплантацию органов;

страдающие наркотической, алкогольной зависимостью;

пациенты на гемодиализе;

медицинские работники;

люди, сделавшие татуировку;

дети, если их мать инфицирована.

В некоторых случаях могут провести биопсию печени. Эта процедура выполняется, чтобы выявить степень тяжести заболевания.

Лечение гепатита C

При своевременной диагностике и правильно подобранном лечении выздоровление наступает примерно у 90% больных. Период лечения — порядка 8-12 недель. Лекарственная терапия, как правило, эффективно воздействует на возбудителя.

Подобрать медикаменты, составить схему лечения и контролировать процесс может только специалист. Не стоит в этом вопросе заниматься самолечением. Но вот что точно стоит сделать самостоятельно, так это позаботиться о здоровье, чтобы не допустить заражения в принципе.

Профилактика гепатита C

Гораздо проще предотвратить недуг, чем потом бороться с ним.

Отказ от алкоголя и курения

Употребление алкоголя и курение ведут к целому ряду проблем со здоровьем. Печень также подвержена этим негативным факторам.

Поддержание нормального веса

Важно правильно и полноценно питаться. Так вы получите необходимые витамины, микро- и макроэлементы для нормальной работы организма и формирования иммунитета.

Своевременное обращение к врачам

Обязательно держать под контролем любые хронические заболевания и вовремя обращаться к врачу.

Фото www.istockphoto.com

Популярные вопросы

Какие врачи лечат гепатит С

Вирус гепатита С нельзя обнаружить без специалистов лабораторной и инструментальной диагностики. Здесь помогут инфекционисты и гепатологи. А непосредственно лечением больного занимаются терапевты и гастроэнтерологи.

Можно ли переболеть гепатитом С и не заметить?

Симптомы гепатита С, особенно в острой фазе, схожи с другими вирусными заболеваниями. Поэтому этот недуг может остаться незамеченным. Иногда у носителей гепатита С никаких явных признаков болезни нет.

Что нельзя делать при гепатите С?

Даже когда гепатит С уже выявлен, следует придерживаться профилактических мер. Это позволит снизить риск возможных осложнений. Особенно это касается употребления алкоголя.

При гепатите С не рекомендуется принимать лекарственные препараты, которые могут негативно влиять на работу печени или ухудшать действие противовирусной терапии. Также стоит ограничить употребление жирной и жареной пищи, сладостей и соли. Это позволит снизить нагрузку на печень.