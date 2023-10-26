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26 октября, 06:00

Продуло шею: что делать при первых признаках, чтобы почувствовать себя лучше

Александра Толстенева
Невролог, алголог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Анна Архипенко
Автор
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Болит шея у девушки за ноутом
Фото www.istockphoto.com

Иногда в области шеи возникают неприятные ощущения. Неправильное положение головы, резкий поворот или нагрузка на шею могут вызывать боль. Вместе с экспертом мы уже разбирали, почему так случается и какие упражнения нужно делать, чтобы шея не болела. А сегодня расскажем, что такое шейный миозит, нужно ли из-за него обращаться к врачу и как облегчить состояние в домашних условиях.

Симптомы

Миозит — воспаление шейной мышцы. Симптомы: боль, отек, покраснение, нарушение движения. Боль может отдавать в плечо, руку, лопатку, затылочную область головы.
Александра Толстенева
Невролог, алголог

Ассиметричная острая боль

Главный симптом шейного миозита — ассиметричная боль, то есть когда неприятные ощущения возникают только с одной стороны. Это приводит к ограничению движения шеи, затруднению поворота головы и наклона вперед или назад.

Напряжение в мышцах

Если продуло шею, при надавливании на пораженную зону боль будет усиливаться, а под кожей могут прощупываться небольшие узелковые уплотнения.

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Повышение температуры

При шейном миозите также может повышаться температура.

Девушка сидит за ноутом, и у нее болит шея
Фото www.istockphoto.com

Что можно сделать в домашних условиях, если продуло шею

Создать оптимальный микроклимат в помещении

Нужно регулировать температуру в комнате и не допускать холода и сквозняков. Они могут усугубить состояние.

Применить нестероидные противовоспалительные препараты

Мази и гели НПВС (кеторол, ацеклофенак, диклофенак) имеют низкий процент всасываемости, поэтому могут помочь при легких миозитах.
Александра Толстенева
Невролог, алголог

Обычно медикаментозное лечение шейного миозита применяется вместе с другими методами: физиотерапией, массажем и диетой.

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Делать легкие упражнения

Можно выполнить легкие упражнения для растяжки шеи. Осторожно поворачивайте голову вправо и влево, наклоняйте ее вперед и назад. Это поможет расслабить мышцы.

Использовать правильные подушку и матрас

Стоит выбрать подушку и матрас, которые оптимально поддерживают шею и спину во время сна.

Не разогревать мышцу

Первые 2-3 дня противопоказано любое разогревание: мази, массаж, горячий душ, баня и т. д. Так как улучшение кровообращения может ухудшить воспаление. Постарайтесь в целом снизить нагрузку на мышцы: например, с помощью воротника Шанца.
Александра Толстенева
Невролог, алголог
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Когда нужно обратиться за медицинской помощью

К врачу лучше обратиться сразу, чтобы убедиться, что это именно миозит, и назначить эффективное и безопасное лечение с учетом сопутствующих заболеваний.
Если с начала заболевания прошло уже 5-7 дней, а симптомы не исчезли, то к врачу нужно идти обязательно. Миозит может стать хроническим.
Александра Толстенева
Невролог, алголог

Профилактика боли в шее

Чтобы в будущем не было шейного миозита, нужно следовать нескольким правилам.

  1. Не допускать сквозняков в помещениях, не переохлаждаться, следить за работой кондиционера, не ставить его на низкую температуру в жару.

  2. Использовать правильные подушку и матрас.

  3. Избегать частых стрессов.

  4. Следить за осанкой.

  5. Заниматься спортом. Например, плаванием, велосипедной ездой, гимнастикой.

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