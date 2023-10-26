Продуло шею: что делать при первых признаках, чтобы почувствовать себя лучше
Иногда в области шеи возникают неприятные ощущения. Неправильное положение головы, резкий поворот или нагрузка на шею могут вызывать боль. Вместе с экспертом мы уже разбирали, почему так случается и какие упражнения нужно делать, чтобы шея не болела. А сегодня расскажем, что такое шейный миозит, нужно ли из-за него обращаться к врачу и как облегчить состояние в домашних условиях.
Симптомы
Миозит — воспаление шейной мышцы. Симптомы: боль, отек, покраснение, нарушение движения. Боль может отдавать в плечо, руку, лопатку, затылочную область головы.
Ассиметричная острая боль
Главный симптом шейного миозита — ассиметричная боль, то есть когда неприятные ощущения возникают только с одной стороны. Это приводит к ограничению движения шеи, затруднению поворота головы и наклона вперед или назад.
Напряжение в мышцах
Если продуло шею, при надавливании на пораженную зону боль будет усиливаться, а под кожей могут прощупываться небольшие узелковые уплотнения.
Повышение температуры
При шейном миозите также может повышаться температура.
Что можно сделать в домашних условиях, если продуло шею
Создать оптимальный микроклимат в помещении
Нужно регулировать температуру в комнате и не допускать холода и сквозняков. Они могут усугубить состояние.
Применить нестероидные противовоспалительные препараты
Мази и гели НПВС (кеторол, ацеклофенак, диклофенак) имеют низкий процент всасываемости, поэтому могут помочь при легких миозитах.
Обычно медикаментозное лечение шейного миозита применяется вместе с другими методами: физиотерапией, массажем и диетой.
Делать легкие упражнения
Можно выполнить легкие упражнения для растяжки шеи. Осторожно поворачивайте голову вправо и влево, наклоняйте ее вперед и назад. Это поможет расслабить мышцы.
Использовать правильные подушку и матрас
Стоит выбрать подушку и матрас, которые оптимально поддерживают шею и спину во время сна.
Не разогревать мышцу
Первые 2-3 дня противопоказано любое разогревание: мази, массаж, горячий душ, баня и т. д. Так как улучшение кровообращения может ухудшить воспаление. Постарайтесь в целом снизить нагрузку на мышцы: например, с помощью воротника Шанца.
Когда нужно обратиться за медицинской помощью
К врачу лучше обратиться сразу, чтобы убедиться, что это именно миозит, и назначить эффективное и безопасное лечение с учетом сопутствующих заболеваний.Если с начала заболевания прошло уже 5-7 дней, а симптомы не исчезли, то к врачу нужно идти обязательно. Миозит может стать хроническим.
Профилактика боли в шее
Чтобы в будущем не было шейного миозита, нужно следовать нескольким правилам.
-
Не допускать сквозняков в помещениях, не переохлаждаться, следить за работой кондиционера, не ставить его на низкую температуру в жару.
-
Использовать правильные подушку и матрас.
-
Избегать частых стрессов.
-
Следить за осанкой.
-
Заниматься спортом. Например, плаванием, велосипедной ездой, гимнастикой.