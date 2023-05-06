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Сегодня, 16:00

Днем нельзя спать больше 45 минут. Почему — объясняет врач

Максим Новиков
Сомнолог, терапевт
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Девушка потягивается в кровати после сна
Фото Freepik/benzoix
Дневной сон: сколько можно спать днем, рассказал врач-сомнолог.

Многие привыкли думать: чем больше сна, тем лучше. Это действительно касается ночного сна — полноценный отдых должен занимать не менее восьми часов в сутки. Но можно ли сказать то же самое о дневном сне?

Сколько можно спать днем и что будет, если превысить эту норму, рассказывает врач-сомнолог Максим Новиков.

Сколько можно спать днем

Идеальная продолжительность дневного сна составляет не более 30 минут. За это время организм успевает пополнить свои энергетические запасы и восстановиться.

Спящая в кровати девушка
Freepik/Racool_studio

В отличие от более продолжительного дневного отдыха, кратковременный сон от 30 до 45 минут не оставляет после себя последствий в виде головной боли и вялости. За это время не успевает наступить глубокий сон, после которого тяжелее проснуться.

Что будет, если долго спать днем

Проспав час и более, человек чувствует себя растерянным и разбитым. Кроме того, длительный дневной сон может нарушать режим ночного отдыха. Это проявляется в виде тяжелого засыпания и бессонницы.

Также не рекомендуется спать после 16:00. В это время (в зависимости от местности, в которой вы живете) может уже начать темнеть, организм вырабатывает мелатонин — проснуться становится тяжело и появляется чувство сонливости и разбитости.

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Чем полезен короткий дневной сон

Тем не менее дневной сон в течение 30 минут довольно полезен. Он благотворно влияет на память, эмоциональный фон и общее состояние организма. Сон в течение дня также является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Спящий в кровати мужчина
Freepik/gpointstudio

При полноценном и качественном сне ночью дневной отдых не всегда необходим. Все зависит от индивидуальных особенностей человека. Если же ночью вы плохо спите и с утра чувствуете себя разбитым, кратковременный дневной сон даже на рабочем месте (если есть такая возможность) поможет восстановить энергию.

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