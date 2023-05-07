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Маска из живых улиток: пластический хирург прокомментировал бьюти-тренд, который взорвал соцсети

Илья Алмазов
Кандидат медицинских наук, пластический хирург, нейрохирург
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Улитка ползает по лицу мужчины
Фото Istockphoto/galitskaya

В соцсетях завирусились видео из разных салонов красоты по всему миру, в которых людям делают маску (или массаж?) с помощью живых улиток. Эта процедура, скажем так, на любителя — не каждый отважится на такое. Да и стоит ли?

Работает ли такая экзотическая процедура, чем она может быть полезна и кому точно не стоит ее делать, рассказывает врач, пластический хирург Илья Алмазов.

Для чего используют муцин улитки

Косметические клиники и SPA-салоны по всей Южной Америке, в Таиланде и Южной Корее часто обращаются к использованию секрета улитки — муцина — из-за его регенеративных и восстанавливающих свойств. Этот секрет представляет собой тип гликопротеина и состоит на 91-98% из воды, а оставшиеся 2-9% — это слизь, гликолевая и гиалуроновая кислоты, эластин, пептиды меди, различные минералы и белки. Все вместе эти вещества работают, чтобы поддерживать гидратацию тела улитки и защищать ее от хищников и паразитов. Благодаря сложной смеси углеводов, белков и липидов, муцин образует защитный барьер на коже, а большое количество влаги помогает сохранить ее увлажненной.

Патчи для лицы из слизи улиток
Istockphoto/Roman Budnyi

При нанесении на кожу муцин улитки способен восстановить повреждения и стимулировать выработку коллагена, эффективен при лечении прыщей, экземы и других кожных заболеваний. Некоторые косметические продукты, содержащие муцин улитки, включают сыворотки, маски для лица и кремы.

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Как работает маска из живых улиток

На данный момент нет никаких достоверных научных исследований о том, насколько эффективен и безопасен массаж с улитками. Для процедуры используют африканских улиток Ахатина гигантская (Achatina fulica). Массаж начинается с очищения кожи лица, затем наносят тонер и размещают предварительно «очищенных» улиток, которые скользят по коже в течение 5-15 минут, оставляя питательную слизь. Без этапа очищения улиток в результате массажа можно получить кожную инфекцию.

Молодая женщина с улиткой на лице во время косметологической процедуры
Istockphoto/Aleksandr Zyablitskiy

Показания к массажу улитками:

  • пигментация;

  • сухая, обезвоженная кожа;

  • отечность и темные круги под глазами;

  • дряблая кожа;

  • акне;

  • мимические и глубокие морщины;

  • тусклый цвет лица.

Чем может быть опасна маска из живых улиток

Несмотря на то что муцин чрезвычайно полезен для кожи, он способен вызвать аллергические реакции, поэтому перед сеансом необходимо провести патч-тест на предплечье. Если не последовало отрицательных реакций, контакт со слизью улитки не опасен для кожи.

Противопоказания к массажу улитками:

  • аллергическая реакция на муцин;

  • наличие любых язв, экзем, ран, в том числе послеоперационных;

  • купероз;

  • брезгливость, страх перед ползущими по лицу улитками.

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