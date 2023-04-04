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Сегодня, 19:00

Что такое весеннее обострение и с чем оно связано?

Полина Соколова
Автор
Олег Долгицкий
Психолог
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Девушка грустит, сидя на полу
Фото Istockphoto/gpointstudio

Весна — начало нового цикла не только в природе, но и в жизни человека. Но вместе с желанием жить и любить могут одолевать и менее приятные эмоции. О том, что такое весеннее обострение и какие признаки для него характерны, мы спросили у психолога Олега Долгицкого.

Что происходит с организмом весной

На фоне увеличения продолжительности светового дня сдвигаются циклы выработки мелатонина. А от этого напрямую зависит наш сон. Из-за смены цикла сна изменяются также рабочий ритм и ритм отдыха. Эти факторы могут приводить к дезадаптации организма (когда человек не может приспосабливаться к социальным и природным условиям), что провоцирует и изменения в психике.

Поэтому у людей с более высокой психической устойчивостью весной могут быть легкие перепады настроения и небольшая усталость. А у более чувствительных людей могут обостряться как психические, так и физические заболевания. То же самое происходит и осенью, поэтому это время принято считать периодами обострений.

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Если человек в целом здоров и психически устойчив, для него эти периоды проходят едва заметно. А если присутствуют психические и физические заболевания, они могут давать о себе знать.

Например, может обостриться не только депрессия и гипомания (состояние, схожее с манией, но менее тяжелое в своих проявлениях), связанные с выработкой мелатонина и серотонина, но и гастрит или остеохондроз. Все зависит от тех заболеваний, которые уже накоплены в организме.
Олег Долгицкий
Психолог

Как проявляется весеннее обострение

Признаки весеннего обострения зависят от конкретных заболеваний и особенностей психики человека. У одних людей могут начаться мигрени, у других — обостриться проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а у третьих — усилиться психические заболевания, например шизофрения. Также к симптомам весеннего обострения относятся:

  • перепады настроения;

  • хроническая усталость и упадок сил;

  • частые головные боли;

  • отсутствие аппетита или, наоборот, повышенная тяга к еде;

  • усиление боли в суставах;

  • плаксивость и раздражительность.

Даже если человек совершенно здоров, в этот период он может быть в большей степени подвержен риску возникновения того или иного заболевания. Поэтому в осенне-весенний период врачи рекомендуют прием витаминов и БАДов.
Олег Долгицкий
Психолог
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Что делать при весеннем обострении

Весеннее обострение приводит к снижению защитных функций организма, нарушая тем самым гомеостаз — самоподдержание системы в балансе. Чтобы минимизировать влияние обострения, в первую очередь необходимо придерживаться здорового образа жизни. Вот несколько простых советов, которые помогут уменьшить симптомы весеннего обострения:

  • чаще бывать на свежем воздухе, уделять время прогулкам;

  • избегать перенапряжения, отводить время для полноценного сна и отдыха;

  • включить в рацион больше фруктов и овощей;

  • соблюдать режим: вставать утром и ложиться спать в одно и то же время, вовремя завтракать, обедать и ужинать.

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