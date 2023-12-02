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Что такое кортизол: как понять, что кортизол повышен, как снизить кортизол
Здоровье

Сегодня, 09:00

4 мин.

Как снизить уровень кортизола, чтобы жить дольше и счастливее

Мария Сальникова
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
Женские руки, держащие грустное лицо
Фото champpixs/www.istockphoto.com
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Многие уже знают о том, что кортизол — «гормон стресса». Из-за его избытка можно набрать лишний вес и получить ряд других неприятных последствий. Вместе с эндокринологом Марией Филатовой рассказали, чем кортизол важен для организма и почему важно, чтобы уровень этого гормона был в норме.

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Зачем нужен кортизол

Кортизол — гормон надпочечников. Он очень важен для организма, поскольку выполняет несколько функций:

  • участвует в обмене веществ;

  • вместе с мелатонином формирует суточный цикл сна и бодрствования;

  • помогает организму справляться со стрессом.

Стресс может быть физическим (телесным) и психологическим (эмоциональным). Если человек испытывает повышенную психоэмоциональную нагрузку, организм выделяет больше кортизола. Это вызывает учащенное сердцебиение и повышает кровяное давление. Такой эффект не полезен для здоровья. Но в моменте кровь быстрее доставляет в мозг питательные вещества, без которых ему было бы труднее справиться с нагрузкой.

Тревожная женщина плачет в постели
Фото vladans/www.istockphoto.com

Когда уровень кортизола повышается

В норме уровень кортизола повышается в пик активности человека. У «жаворонков» это утро, у «сов» — день или вечер.

При стрессе концентрация кортизола резко увеличивается, но приходит в норму, как только организм справляется с нагрузкой.

При некоторых заболеваниях уровень гормона может повышаться или понижаться.

Уровень кортизола меняется при заболеваниях надпочечников, некоторых опухолях, синдроме Иценко-Кушинга.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог

Как узнать, что кортизол повышен

Можно точно узнать уровень кортизола, сдав кровь на этот гормон.

Поводом для анализа могут быть такие состояния:

  • утомляемость;

  • набор веса;

  • снижение либидо.

При этом высокий уровень кортизола не всегда говорит о болезни.

Чаще всего кортизол повышен не из-за болезни, а из-за образа жизни, в том числе неправильного питания и нехватки сна.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
Измученная бизнесвумен
Фото jacoblund/www.istockphoto.com

Как снизить кортизол

После качественного обследования может потребоваться медикаментозное лечение у врача-эндокринолога. Но в большинстве случаев достаточно минимизировать ситуации, способствующих повышению уровня гормона. Что для этого можно сделать:

Научиться справляться с конфликтными ситуациями или избегать их

Они могут значительно повысить уровень стресса, а значит и кортизола. Способов борьбы не так много, но в перспективе они могут помочь.

Помогает психотерапия, медитация, техники глубокого дыхания, йога и спорт. Может быть эффективна смена работы или окружения. Проводите время с людьми, которые поддерживают вас и помогают расслабиться.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
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Исключить недосыпание

Спать нужно не менее 7-8 часов в день. При этом желательно ложиться именно в ночные часы и в идеале — в одно и то же время. Если мало спать, сбивается ритм выработки кортизола и мелатонина. Это приводит к нарушению обмена веществ. Поэтому люди, которые мало спят и много нервничают, нередко страдают от лишнего веса.

Правильно питаться

Этот пункт вытекает из предыдущего. При недосыпе выработка кортизола увеличивается, что может привести к повышению аппетита и перееданию.

Ешьте богатые белком продукты, овощи, фрукты и здоровые жиры.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог

Кортизол помогает жирам, углеводам и белкам (аминокислотам) расщепляться. С этой точки зрения организму не все равно, что в него попадает.

Избегать избыточного употребления кофеина, алкоголя и никотина

Все эти вещества стимулируют надпочечники, что приводит к увеличению выработки кортизола.

Проводить время на природе

Спокойные пешие прогулки или занятия спортом на свежем воздухе помогут снизить стресс и избавиться от сонливости.

Сонливая девушка
Фото nicoletaionescu/www.istockphoto.com

Почему нельзя стремиться к предельно низкому уровню кортизола

Точно не стоит заниматься самолечением и принимать гормоны, чтобы снизить уровень кортизола. Пониженный кортизол ничем не лучше, чем всегда повышенный. Гормон важен для здоровья, поэтому его нужно поддерживать в норме. Нехватка кортизола приведет к тому, что человек перестанет справляться со стрессом. Также нарушится обмен веществ и произойдут другие изменения.

Понижение уровня кортизола может произойти при недостаточности надпочечников.

О проблемах могут говорить багровые стрии (растяжки), значительное увеличение жира в области живота и шеи, тонкие конечности, потемнение кожи.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
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