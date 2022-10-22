Что будет, если заниматься спортом при нервном перенапряжении?
Что такое стресс
Стресс — это реакция нервной системы или организма в целом на воздействие физических или психологических раздражителей. Чувство голода, боль, погружение в холодную воду, слишком яркий свет, очень громкая музыка и другие внешние воздействия, затрагивающие органы чувств — это физический стресс.
Применительно к человеку термин «стресс» чаще всего подразумевает психологическое состояние, но его нельзя приравнять просто к нервному перенапряжению или переутомлению. Психологический или эмоциональный стресс тоже бывает разным: положительным, когда нервное возбуждение является реакцией на приятные и радостные события или их предвкушение, и отрицательным, т.е. вызванным страхом, тревогой или какими-то социальными факторами (проблемами на работе или в семье, обстановкой в мире и пр).
Переутомление и выгорание — это сочетание физического и психологического стресса, т.к. негативные эмоции приводят к бессоннице, накопившаяся усталость влечет снижение работоспособности, в результате страх и тревога увеличиваются, поэтому человек снова не спит. И так по спирали.
Как спорт может помочь при нервном переутомлении?
Физические нагрузки часто «выписывают» как лекарство от тревоги, переутомления и даже депрессии. Причин тому несколько.
Увеличение уровня работоспособности
Тренировки бодрят. Если успевать заниматься по утрам, можно добиться улучшения настроения перед походом на нелюбимую работу. Это позволит качественнее выполнять свои задачи и лучше в них погружаться. В свою очередь удовлетворение от плодотворного рабочего дня тоже повысит настроение, поэтому с меньшей вероятностью придется перед сном «проживать» заново прошедший день.
Отзыв одного из тех, кто попробовал заниматься спортом до работы: «Сегодня во время кардиотренировки временами бежал в полную силу. Ощущения просто нереальные, чувствуешь себя лет на 30 моложе, каким-то 15-летним подростком. Это просто супер! Даже спустя время уровень тестостерона-дофамина-серотонина просто зашкаливает! Колени наверняка спасибо за это не скажут, но оно того стоит!».
Важно подобрать нагрузку таким образом, чтобы не слишком устать. Для этого больше подойдут кардиотренировки, хотя все индивидуально.
Улучшение сна
Если заниматься спортом на ночь, можно добиться ощущения приятной физической усталости. Она поможет заснуть без стимуляторов и ни о чем плохом не думать. Для того, чтобы добиться усталости, а не бодрости, предпочтительнее выбирать силовые тренировки. Хотя и здесь все индивидуально, например, с непривычки могут утомить легкая пробежка, пара дорожек в бассейне или обычное восхождение по лестнице. «Бытовая» физическая активность в виде домашней уборки или занятий сексом тоже подходит для того, чтобы устать и выключиться».
Улучшение настроения
Настроение может подниматься по нескольким причинам:
— удовольствие от повышения уровня мастерства (выполнение нормативов на более высокий разряд, победа над соперником в единоборствах, результативная стрельба и т.д.);
— радость от взаимодействия с людьми (членами команды или соперником на корте);
— гордость за себя, повышение самооценки (могут быть вызваны в том числе видимым эффектом для фигуры: ростом мышц на бицепсах или уменьшением объемов тела).
Какой спорт не поможет от нервного переутомления?
Расслаблять нервы и избавлять от плохих мыслей могут именно физические занятия. Работа мышц заставляет мозг изменять соотношение гормонов стресса и гормонов радости. Из этого следует закономерный вывод, что занятия, требующие не физического, а умственного напряжения, от нервного переутомления не помогут. Таким образом, киберспорт и шахматы, хотя и относятся к спортивным дисциплинам, расслабиться не помогут. Более того, наличие «фоновых» тревожных мыслей приведет к тому, что полноценно сосредоточиться на партии или игре не получится, а проигрыш вызовет еще большее перенапряжение.
Таким образом, спорт действительно может помочь при нервном переутомлении и эмоциональном выгорании. Для достижения эффекта нужно выбрать подходящий вид физической активности и найти оптимальный режим тренировок.