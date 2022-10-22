ЗОЖ
Статьи
Новости Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:00

Что будет, если заниматься спортом при нервном перенапряжении?

Мария Сальникова
Читать «СЭ» в
Занятия спортом.
Фото Global Look Press
Занятия спортом.
Фото Global Look Press
Занятия спортом.
Фото Global Look Press
1/3
Разбираемся, помогают ли физические нагрузки при переутомлении и эмоциональном выгорании.

Что такое стресс

Стресс — это реакция нервной системы или организма в целом на воздействие физических или психологических раздражителей. Чувство голода, боль, погружение в холодную воду, слишком яркий свет, очень громкая музыка и другие внешние воздействия, затрагивающие органы чувств — это физический стресс.

Применительно к человеку термин «стресс» чаще всего подразумевает психологическое состояние, но его нельзя приравнять просто к нервному перенапряжению или переутомлению. Психологический или эмоциональный стресс тоже бывает разным: положительным, когда нервное возбуждение является реакцией на приятные и радостные события или их предвкушение, и отрицательным, т.е. вызванным страхом, тревогой или какими-то социальными факторами (проблемами на работе или в семье, обстановкой в мире и пр).

 
Что вызывает раздражительность? Что вызывает раздражительность?

Переутомление и выгорание — это сочетание физического и психологического стресса, т.к. негативные эмоции приводят к бессоннице, накопившаяся усталость влечет снижение работоспособности, в результате страх и тревога увеличиваются, поэтому человек снова не спит. И так по спирали.

Как спорт может помочь при нервном переутомлении?

Физические нагрузки часто «выписывают» как лекарство от тревоги, переутомления и даже депрессии. Причин тому несколько.

Занятия спортом. Фото Global Look Press
Занятия спортом.
Фото Global Look Press

Увеличение уровня работоспособности

Тренировки бодрят. Если успевать заниматься по утрам, можно добиться улучшения настроения перед походом на нелюбимую работу. Это позволит качественнее выполнять свои задачи и лучше в них погружаться. В свою очередь удовлетворение от плодотворного рабочего дня тоже повысит настроение, поэтому с меньшей вероятностью придется перед сном «проживать» заново прошедший день.

 
Снятие стресса с&nbsp;помощью спорта. Снятие стресса с помощью спорта: как это работает

Отзыв одного из тех, кто попробовал заниматься спортом до работы: «Сегодня во время кардиотренировки временами бежал в полную силу. Ощущения просто нереальные, чувствуешь себя лет на 30 моложе, каким-то 15-летним подростком. Это просто супер! Даже спустя время уровень тестостерона-дофамина-серотонина просто зашкаливает! Колени наверняка спасибо за это не скажут, но оно того стоит!».

Важно подобрать нагрузку таким образом, чтобы не слишком устать. Для этого больше подойдут кардиотренировки, хотя все индивидуально.

Занятия спортом. Фото Global Look Press
Занятия спортом.
Фото Global Look Press

Улучшение сна

Если заниматься спортом на ночь, можно добиться ощущения приятной физической усталости. Она поможет заснуть без стимуляторов и ни о чем плохом не думать. Для того, чтобы добиться усталости, а не бодрости, предпочтительнее выбирать силовые тренировки. Хотя и здесь все индивидуально, например, с непривычки могут утомить легкая пробежка, пара дорожек в бассейне или обычное восхождение по лестнице. «Бытовая» физическая активность в виде домашней уборки или занятий сексом тоже подходит для того, чтобы устать и выключиться».

 
Занятия спортом при плохом зрении. Занятия спортом при плохом зрении: рекомендации и ограничения

Улучшение настроения

Настроение может подниматься по нескольким причинам:

— удовольствие от повышения уровня мастерства (выполнение нормативов на более высокий разряд, победа над соперником в единоборствах, результативная стрельба и т.д.);
— радость от взаимодействия с людьми (членами команды или соперником на корте);
— гордость за себя, повышение самооценки (могут быть вызваны в том числе видимым эффектом для фигуры: ростом мышц на бицепсах или уменьшением объемов тела).

 
Упражнение на&nbsp;растяжку. Растяжка на все тело после тренировки: комплекс упражнений на растяжку мышц после занятий

Какой спорт не поможет от нервного переутомления?

Расслаблять нервы и избавлять от плохих мыслей могут именно физические занятия. Работа мышц заставляет мозг изменять соотношение гормонов стресса и гормонов радости. Из этого следует закономерный вывод, что занятия, требующие не физического, а умственного напряжения, от нервного переутомления не помогут. Таким образом, киберспорт и шахматы, хотя и относятся к спортивным дисциплинам, расслабиться не помогут. Более того, наличие «фоновых» тревожных мыслей приведет к тому, что полноценно сосредоточиться на партии или игре не получится, а проигрыш вызовет еще большее перенапряжение.

Таким образом, спорт действительно может помочь при нервном переутомлении и эмоциональном выгорании. Для достижения эффекта нужно выбрать подходящий вид физической активности и найти оптимальный режим тренировок.

Здоровье
тренировка
1
0
Читайте также
Экс-хоккеист СКА и НХЛ закончил нелепой смертью: наркодилеры выкинули из окна
Криштиану снова не справился с эмоциями и прилюдно психанул. Может, потому он и стал великим?
Бузова призналась в нежелании переезжать в новую московскую квартиру
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Ученые выявили сжигание жира при тренировке камбаловидной мышцы
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Что будет, если есть продукты быстрого приготовления каждый день?
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости