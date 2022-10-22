Что будет, если заниматься спортом при нервном перенапряжении?

Разбираемся, помогают ли физические нагрузки при переутомлении и эмоциональном выгорании.

Что такое стресс

Стресс — это реакция нервной системы или организма в целом на воздействие физических или психологических раздражителей. Чувство голода, боль, погружение в холодную воду, слишком яркий свет, очень громкая музыка и другие внешние воздействия, затрагивающие органы чувств — это физический стресс.

Применительно к человеку термин «стресс» чаще всего подразумевает психологическое состояние, но его нельзя приравнять просто к нервному перенапряжению или переутомлению. Психологический или эмоциональный стресс тоже бывает разным: положительным, когда нервное возбуждение является реакцией на приятные и радостные события или их предвкушение, и отрицательным, т.е. вызванным страхом, тревогой или какими-то социальными факторами (проблемами на работе или в семье, обстановкой в мире и пр).

Переутомление и выгорание — это сочетание физического и психологического стресса, т.к. негативные эмоции приводят к бессоннице, накопившаяся усталость влечет снижение работоспособности, в результате страх и тревога увеличиваются, поэтому человек снова не спит. И так по спирали.