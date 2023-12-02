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Белые точки на губах: что это, причины появления, лечение
Здоровье

Сегодня, 19:00

3 мин.

Белые точки на губах: что это и как от них избавиться

Мария Маковей
Автор
Валерия Ульянова
Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог
Девушка прикасается к губам
Фото Viorel Kurnosov/istockphoto.com
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Белые точки на губах, или гранулы Фордайса — довольно распространенное явление. Это косметический дефект, который абсолютно безопасен для здоровья и не заразен. Однако многим людям белые точки на губах доставляют эстетическое неудобство.

Вместе с врачом-дерматовенерологом, косметологом Валерией Ульяновой разбираемся, как распознать гранулы Фордайса, почему они появляются и как от них избавиться.

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Симптомы

Гранулы Фордайса — это маленькие (1-2 мм) светлые пятна, имеющие желтоватый оттенок. Также они могут проявляться в виде папул (мелких узелков) желто-белого цвета. Этот дефект возникает не только на губах, а иногда и в подмышечной области, ореоле соска и даже в интимных зонах.

Женские губы
Фото СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 4»

Как правило, маленькие прыщеподобные пятнышки не сопровождаются болевыми ощущениями. И в отличие от прыщей, они никак не связаны с бактериями.

Причины появления белых точек на губах

Точные причины появления гранул Фордайса до сих пор неизвестны. Чаще всего белые точки возникают в период полового созревания, когда гормональные изменения дают толчок к появлению кист сальных желез.

Бытует мнение, что гранулы могут возникать у людей, сальные железы которых расположены ближе к верхнему слою дермы.
Валерия Ульянова
Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог

Однако основная причина появления подобных высыпаний — чрезмерная выработка сальной железой кожного сала.

Как убрать белые точки на губах

Стоит понимать, что гранулы Фордайса — доброкачественные образования сальных желез. Поэтому удаления по медицинским показаниям не требуют. Но если пятна очень заметны и вызывают дискомфорт, лучше обратиться за помощью к дерматологу или врачу-косметологу.

Простой способ

При проявлениях белых точек на губах можно использовать следующие методы лечения:

  • соблюдение диеты: добавление в рацион фруктов, овощей, рыбьего жира и цельных зерен;

  • прием витаминных комплексов.

Косметолог проводит процедуру лазером
Фото Luda311/istockphoto.com

Современная косметология предлагает несколько вариантов избавления от гранул Фордайса:

  • Лазерная терапия. С помощью мощного света специалист удаляет белые точки в уголках губ и на них. Такая процедура занимает минимум времени.

  • Криотерапия. Врач воздействует на точки сильным холодом. Этот способ более травматичный, чем лазер. Дело в том, что из-за маленьких размеров высыпаний невозможно не воздействовать холодом и на близлежащие ткани.

  • Механическая чистка. В ряде случаев при удалении гранул Фордайса специалист может проколоть их иглой и с помощью дерматологической ложечки достать сальное содержимое.

Многие выдавливают белые точки дома перед зеркалом. Ни в коем случае не делайте этого! Так как имеется высокий риск занесения инфекции и появления новых более серьезных воспалений.
Валерия Ульянова
Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог

Гранулы Фордайса не опасны для жизни человека. Не стоит пробовать удалить их народными методами или аптечными лекарствами. Только опытный специалист сможет помочь избавиться от подобных высыпаний.

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