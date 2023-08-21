Врачи спасли девушку, которая едва не погибла из-за использования контрацептива

В Сургуте врачи спасли девушку, которая едва не умерла из-за внутриматочной спирали, поставленной более десяти лет назад. В начале этого года, у нее поднялась температура и обнаружилось инфекционное заболевание. После курса антибиотиков, пациентка прервала лечение, но спустя полгода обратилась уже к онкологу, который направил ее на операцию. Об этом 20 августа сообщили на портале «МуксунFM».

Женщине грозил сепсис, при котором она могла лишиться детородных органов или даже умереть. «В течение четырех часов команда врачей боролась за жизнь и здоровье пациентки... провели сложную операцию и сумели сохранить матку, которая была сильно увеличена и имела размер, сопоставимый с семью неделями беременности», — пояснили в Сургутской окружной клинической больнице. Пациентку уже готовят к выписке.

Как рассказала СЭ врач-гинеколог Мария Филатова, негормональные внутриматочные спирали вводятся сроком на 3-10 лет, срок эксплуатации самых популярных — медных — составляет 5-8 лет. «Очень важно вовремя заменять контрацептивы, чтобы избегать развития гнойных осложнений. В гинекологической практике нередки случаи, что женщины приходят извлекать внутриматочные спирали через 20-30 лет или даже больше», — поделилась информацией эксперт.

Мария Филатова также отметила, что внутриматочные спирали — очень надежный и безопасный метод контрацепции. «Особенно гормональные — они надежнее, чем негормональные. Однако спирали не защищают от заражения половыми инфекциями, которые могут попасть в полость матки и придатки, вызвав гнойный процесс в малом тазу. Избежать этого можно, если вовремя проходить обследования и не подвергаться риску заражения», — заключила эксперт.

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