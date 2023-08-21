Врачи назвали возраст, до которого женщине стоит родить

Главный неонатолог Минздрава Дмитрий Иванов назвал оптимальный возраст для рождения первенца. По словам специалиста, для здоровья матери и ребенка этот процесс лучше осуществить до 25 лет. Ведь чем будущая мама старше, тем прогрессивнее организм начинает стареть, и порой не получается зачать ребенка естественным способом. Об этом 20 августа сообщили на сайте издания «Парламентская газета».

Ранее, 6 февраля, врач интегративной медицины, акушер-гинеколог Татьяна Симонова рассказала, до какого возраста лучше всего зачать ребенка. «Есть определение «сохранение фертильности». Приблизительно мы говорим, что фертильность снижается где-то после 35 лет. Но есть индивидуальная норма, генетически обусловленная. Здесь рамки расширяются — от 30 до 40 лет», — резюмировала эксперт.