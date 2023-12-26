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Врач рассказал, почему следует отказаться от алкоголя в новогодние праздники
Здоровье

Сегодня, 19:05

1 мин.

Врач рассказал, почему следует отказаться от алкоголя в новогодние праздники

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Руки пары с бокалами шампанского в Новый год.
Фото shironosov/istockphoto.com
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Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Сахаров призывает россиян воздержаться от спиртных напитков в новогодние праздники. Он считает, что алкоголь — это основная причина отравлений, заболеваний ЖКТ и несчастных случаев, количество которых в праздники заметно увеличивается.

В эксклюзивной беседе с «СЭ» врач отметил, что спиртное не только оказывает пагубное влияние на организм, но и значительно бьет по карману, ведь цены на горячительные напитки в стране за последнее время сильно выросли.

«Вы удивитесь, но если не пить в Новый год, то можно запомнить первое января. Вы не только выспитесь, но и будете в прекрасном расположении духа, появятся силы на зимнюю прогулку. Самое главное — никакого отвратительного похмелья», — подчеркнул эксперт.

Также Сахаров предупредил, что алкоголь снижает внимание, память, мышление, притупляет эмоции, уничтожает мотивацию, негативно сказывается на поведении человека.

«Во время алкогольных застолий эффективность процессов, позволяющих размышлять и анализировать, сильно снижается, человеку, как говорится «море по колено». Поэтому травмпункты в праздники переполнены пострадавшими от падений, фейерверков, петард или обморожений», — подытожил доктор.

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