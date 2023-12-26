Чем заменить оливье на Новый год: 5 более полезных вариантов

Яйца и картофель отварить и остудить. Чернослив залить кипятком на 1 минуту, затем воду слить. Обсушить его бумажным полотенцем.

Картофель, ветчину, чернослив и яйца мелко нарубить. Лук нарезать как можно мельче и обдать его кипятком, затем хорошо отжать от влаги. Грецкие орехи порубить ножом.