Чем заменить оливье на Новый год: 5 более полезных вариантов
С приближением Нового года многие начинают задумываться, какие блюда подать на праздничный стол. Конечно, одно из самых популярных и любимых — салат оливье. Вместе с нутрициологом рассмотрим несколько альтернативных и более полезных вариантов, которыми можно заменить традиционный салат.
Оливье с авокадо
Ингредиенты:
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крабовое мясо — 150 г;
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морковь — 2 шт.;
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авокадо — 1 шт.;
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яйца куриные — 2 шт.;
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горошек зеленый консервированный — 1/2 банки;
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огурцы соленые — 1 шт.;
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огурцы свежие — 1 шт.;
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сметана — по вкусу;
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зира — щепотка;
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кориандр молотый — щепотка;
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паприка красная — щепотка;
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перец черный молотый — щепотка;
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яйца перепелиные — 3 шт.;
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икра красная — по вкусу;
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креветки очищенные — 4 шт.
Картофель содержит много крахмала. Поэтому люди, стремящиеся снизить вес, вместо картофеля для оливье могут использовать авокадо.
Способ приготовления:
- Морковь отварить, очистить и нарезать аккуратными кубиками.
- Куриные яйца отварить, нарезать кубиками и добавить к моркови.
- Авокадо очистить, извлечь косточку, нарезать кубиками и добавить к остальным ингредиентам.
- Соленый и свежий огурцы нарезать кубиками, добавить к остальным ингредиентам.
- Нарезать кубиками крабовое мясо. Вместо крабового мяса можно также использовать раковые шейки, креветки или мясо криля.
- Добавить зеленый горошек, хорошо перемешать все ингредиенты.
- Заправить сметаной и посолить.
Оливье с рыбой в рулете
Ингредиенты:
-
ледяная рыба — 300 г;
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морковь вареная — 1 шт.;
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картофель вареный — 1 шт.;
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огурцы маринованные — 1 шт.;
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яйца куриные — 2 шт.;
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сыр плавленый — 50 г;
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сметана — 1 ст. л.;
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икра лосося — 1 банка;
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лаваш тонкий — 1 пласт.
Можно приготовить «морскую» версию оливье, добавив в него рыбу или кальмара, а сверху украсить красной икрой.
Способ приготовления:
- Рыбу разморозить. Отрезать плавники, голову. Отварить в подсоленной воде.
- Лаваш смазать плавленым сыром.
- Рыбу разрезать на кусочки и выложить на лаваш.
- Сварить картошку, морковь и натереть на крупной терке.
- Выложить слоями на лаваш: картошку, морковь. Добавить сметану.
- Мелко нарезать маринованный огурец и выложить на лаваш.
- Сварить яйца. Нарезать и выложить на лаваш. Добавить сметану.
- Свернуть лаваш в рулет. Затем нарезать на несколько порций. Украсить икрой.
Слоеный салат с куриным филе, курагой и арахисом
Ингредиенты:
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куриное филе — 300 г;
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яйца куриные — 3 шт.;
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арахис соленый — 60 г;
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сметана — 4 ст. л.;
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соль — по вкусу;
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петрушка — по вкусу;
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лук зеленый — по вкусу;
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огурцы свежие — 1 шт.;
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курага — 100 г.
Виновником повышенной калорийности салата оливье является майонез. Соус промышленного производства может содержать загустители, крахмал, сахар, консерванты. Майонез можно приготовить самим, а лучше заправить салат сметаной, добавив к ней немного горчицы, или греческим йогуртом. Чтобы салат был еще полезнее, лучше использовать куриное мясо или отварную говядину, а не колбасу.
Способ приготовления:
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Курагу помыть и замочить в теплой воде на 10 минут. Воду слить, курагу обсушить бумажными салфетками.
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Отварное куриное филе нарезать кубиками.
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Яйца отварить, мелко нарезать.
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Огурец помыть, нарезать кубиком. Мелко нарубить петрушку и зеленый лук.
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На тарелку установить круглую форму для салата. Ингредиенты выложить слоями в таком порядке: куриное филе, зелень, яйца, огурец, курага. Слои промазать сметаной. Сверху выкладываем арахис.
Салат с кукурузой, ветчиной и грецким орехом
Ингредиенты:
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картофель вареный — 5 шт.;
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лук репчатый — 1 шт.;
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яйца куриные — 3 шт.;
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чернослив без косточек — 100 г;
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кукуруза консервированная — 1 банка;
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ветчина вареная — 200 г;
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грецкие орехи рубленые — 50 г;
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сметана — 100 г;
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листья салата — по желанию.
Способ приготовления:
- Яйца и картофель отварить и остудить. Чернослив залить кипятком на 1 минуту, затем воду слить. Обсушить его бумажным полотенцем.
- Картофель, ветчину, чернослив и яйца мелко нарубить. Лук нарезать как можно мельче и обдать его кипятком, затем хорошо отжать от влаги. Грецкие орехи порубить ножом.
- В креманку поставить сервировочное кольцо и собрать салат, выложив слоями: картофель, репчатый лук, ветчина, чернослив, листья салата, грецкие орехи, кукуруза, яйца. Каждый слой промазывать небольшим количеством сметаны.
Салат «Королевская шуба»
Ингредиенты:
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семга копченая — 300 г;
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картофель вареный — 4 шт.;
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яйца куриные — 4 шт.;
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креветки королевские — 300 г;
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лук-порей — 1 шт.;
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кукуруза — 1 банка;
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крабовые палочки — 1 упаковка;
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морковь — 1 шт.;
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йогурт — по вкусу;
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сметана — по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварить и остудить овощи, яйца, креветки.
- Порезать кубиками филе семги, яйца, отварной картофель, крабовые палочки.
- На блюдо поставить сервировочное кольцо и собрать салат слоями: отварной картофель, филе семги, порезанный лук порей, креветки, крабовые палочки, кукуруза.
- Каждый слой смазываем соусом из сметаны и йогурта в равных пропорциях.