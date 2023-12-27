В США среди оленей распространяется зомби-вирус: ученые говорят о риске для людей
Издание Daily Mail сообщило, что на севере США среди оленей распространяется хроническая изнуряющая болезнь (CWD), которую уже прозвали «зомби-вирус».
Инфекция вызывает изменения в мозге животного, появляется повышенное слюнотечение, вялость, неуверенная ходьба. Из-за видимых признаков охотники называют животных зомби.
Ученые не исключают того, что вирус может в будущем заразить человека. Вакцин или иных способов лечения CWD на данный момент не существует.
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