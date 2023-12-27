Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
В США среди оленей распространяется зомби-вирус: ученые говорят о риске для людей
Здоровье

Сегодня, 16:10

0 мин.

В США среди оленей распространяется зомби-вирус: ученые говорят о риске для людей

Мария Маковей
Автор
Олень в степи
Фото John Morrison/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Издание Daily Mail сообщило, что на севере США среди оленей распространяется хроническая изнуряющая болезнь (CWD), которую уже прозвали «зомби-вирус».

Инфекция вызывает изменения в мозге животного, появляется повышенное слюнотечение, вялость, неуверенная ходьба. Из-за видимых признаков охотники называют животных зомби.

Ученые не исключают того, что вирус может в будущем заразить человека. Вакцин или иных способов лечения CWD на данный момент не существует.

Как повысить иммунитет. Как правильно повышать иммунитет простыми способами. Советы врача
Медицина
0
Новости холдинга
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
dasdsadada

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Последние новости
26 дек 19:05
Врач рассказал, почему следует отказаться от алкоголя в новогодние праздники
26 дек 17:25
Врач назвала первые симптомы йододефицита
26 дек 16:00
Составлен типичный портрет российского пациента
25 дек 19:00
Офтальмолог объяснила, что такое астенопия глаз
25 дек 16:30
Врач напомнил правила оказания первой доврачебной помощи
dasdsadada