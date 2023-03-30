Чем опасен укус клеща и что делать, если вас уже укусили?

Наконец, солнце стало чаще выглядывать из-за туч, а в воздухе запахло весной — хочется больше времени проводить на улице и скорее выбраться на природу. Но выходят из зимней спячки не только люди. Первыми на пришедшее тепло реагируют насекомые, и среди них есть те, которых стоит опасаться — клещи. Сейчас они особенно агрессивны. Роспотребнадзор уже обозначил список регионов, жителям которых нужно быть осторожнее и избегать лесных прогулок. Чем чреват укус клеща и как себя от него защитить, узнали у токсиколога Михаила Кутушова и невролога Александры Толстеневой.

Чем опасен укус клеща

Поначалу укус этого насекомого можно вовсе не заметить, ведь клещ впрыскивает обезболивающее вещество. Но место укуса довольно быстро отекает, появляется покраснение, иногда зуд.

Если клещ оказался инфицированным, то его укус может грозить опасными заболеваниями.

клещевым энцефалитом;

геморрагической лихорадкой;

туляремией и многими другими.

Заболевание начинается не сразу — в течение 5-21 дней длится инкубационный период. Симптомы заражения энцефалитом и прочими инфекциями, которые переносят клещи, могут напоминать обычное ОРВИ.

вялость;

озноб;

повышение температуры;

светобоязнь;

интоксикация.

Последствия могут быть и более тяжелыми.

нарушение работы сердечно-сосудистой системы, сердечного ритма;

поражение центральной нервной системы (в том числе, работы суставов).

После укуса клеща симптомы могут и не появиться, но это не значит, что заражение не произошло, и организм не борется с инфекцией.

Как себя обезопасить

Лучше всего не выявлять симптомы укуса, а постараться предупредить его. Для этого постарайтесь:

избегать мест, где много растительности и сухой травы, не садитесь и не ложитесь на нее;

не оставлять открытых участков на теле, одеваться в плотную одежду с капюшоном (можно надеть шапку или косынку), с манжетами на рукавах, брюки, высокие гольфы или носки с плотно прилегающей резинкой, сапоги и так далее;

не вносить в помещение недавно сорванные растения, одежду, на которую мог попасть клещ;

осматривать животных после прогулки;

не пренебрегать специальными средствами для индивидуальной защиты одежды (спреи и иного рода репелленты) и животных (капли на холку, ошейники, вакцины), а также земельных участков (инсектициды для опрыскивания).

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Конечно, стопроцентной гарантии защиты от укуса клеща (особенно если деятельность человека связана с сельским хозяйством, лесничеством, туризмом и тому подобным) никто дать не может. Поэтому некоторые вакцинируются, чтобы избежать заражения. Сделать это можно начиная с марта-апреля. Важно помнить, что вакцинация показана не всем. К примеру, ее нельзя проводить:

беременным;

больным хроническими заболеваниями в стадии обострения;

людям с тяжелыми аллергическими реакциями.

Что делать в случае укуса

Если вы заметили укус клеща, будучи не вакцинированным, необходимо сделать принять меры.

осторожно извлеките насекомое (можно полить клеща растительным маслом, тогда он легче выйдет) и поместите в герметичную емкость;

обработайте место укуса антисептиком или раствором хлоргексидина;

обратитесь в ближайший пункт медицинской помощи для проведения экстренной вакцинации, это защитит от тяжелого течения инфекции и осложнений;

сдайте клеща в диагностическую лабораторию для подтверждения или опровержения того, что он инфицирован, на случай появления симптомов заболевания.

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