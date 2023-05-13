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Сегодня, 10:30

Врач предупредил о смертельной инфекции, поражающей через раны

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Отец обрабатывает дочери рану.
Фото Freepik/freepik

Хирург Александр Гоев в беседе с порталом News.ru предупредил, что через случайную рану, будь то уличный гвоздь, кусок стекла или ржавую проволоку, можно заразиться смертельно опасным столбняком.

Как отметил специалист, даже после того, как инородный предмет сразу удаляется, в мягких тканях остается небольшая полость. В ней образуется анаэробная (без доступа кислорода) среда, в которой мгновенно размножается бактерия. «Возбудитель столбняка — столбнячная палочка Clostridium tetani — быстро и беспрепятственно размножается. Поэтому практически во всех случаях пострадавшему обязательно нужна прививка от столбняка», — предостерег Александр Гоев.

Ранее токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что кишечная палочка может вызвать цистит.

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Медицина
Советы и рекомендации
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