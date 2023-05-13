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Сегодня, 12:35

Косметолог рассказала, чем опасны средства с ретинолом в солнечную погоду

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Женщина наносит на лицо сыворотку с ретинолом.
Фото Freepik/freepik

Косметолог и эксперт Shopping Live Ксения Вебер рассказала «СЭ», почему не стоит пользоваться ретинолом и средствами с ним круглый год, особенно в период активного солнца. «Крупные западные бренды часто продвигают средства с ретинолом как универсальные продукты, которые можно использовать в любое время года. Однако не раз были научно доказаны негативные последствия ретинола при воздействии на кожу УФ-лучей, и обоснованного опровержения все еще нет», — предупредила эксперт.

Опасность применения ретинола весной и летом состоит не в ожогах кожи или пигментных пятнах, а в заболеваемости раком. Наиболее распространенные формы ретиноидов, по словам Ксении Вебер, фототоксичны, канцерогенны и генотоксичны. «Если вы готовы принять на себя такие риски и поставить под угрозу свое здоровье, можно использовать ретинол в солнечное время года. При этом все равно стоит выбирать средства с минимальным содержанием этого вещества», — подчеркнула специалист.

В летнее время Ксения Вебер порекомендовала использовать пептиды или их комплекс — они дают схожий эффект, но без опасных последствий под воздействием солнца. Также косметолог отметила, что некоторым людям ретинол вовсе противопоказан — их кожа никогда не сможет адаптироваться. Поэтому его лучше применять только после консультации со специалистом.

Если вы все-таки используете косметические средства с ретиноидами и при этом вынуждены находиться под солнцем, то наиболее рекомендуемой и безопасной формой будет ретинил пальмитат. «В большинстве случаев, его концентрация в составе средств очень низкая. Если при этом формула подкреплена маслами, ничего плохого не случится. Но стоит опасаться сочетания ретинил пальмитата с авобензоном. К сожалению, его часто используют в солнцезащитных средствах», — резюмировала косметолог.

Ранее мы рассказывали, могут ли быть опасны средства защиты от солнца.

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