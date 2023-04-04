Токсиколог предупредил, что кишечная палочка может вызвать цистит

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал «СЭ», что, помимо всех прочих неприятных последствий, кишечная палочка может стать причиной цистита. «Попадая в организм, бактерии вызывают дисбаланс в кишечнике. Бактериальный качественный и количественный состав меняется, в результате чего появляются более агрессивные штаммы кишечной палочки», — пояснил медик. По его словам, характерными симптомами заражения будут расстройство желудка в виде сильного поноса, периодическая тошнота и слабость, нарушение аппетита, тянущие боли в животе и даже рвота зеленого цвета, а также лихорадка и гипертермия.

Михаил Кутушов предупредил, что кишечная палочка может, помимо прочих негативных последствий, привести к циститу у женщин. «Бактерия проникает из прямой кишки во влагалище, после этого направляется в мочевыводящий канал, добирается до мочевого пузыря и провоцирует неприятные ощущения», — предупредил врач. Спровоцировать активность кишечной палочки может переохлаждение, дефицит витаминов или ослабленность организма на фоне приема антибиотиков.

Чтобы обезопасить себя, специалист порекомендовал соблюдать гигиену и санитарные нормы. «При первых признаках недомогания обращайтесь к врачу, который выпишет антимикробные средства и при необходимости антибиотик», — подытожил Михаил Кутушов.

Ранее мы рассказывали, какие еще причины могут вызвать цистит.