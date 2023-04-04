Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 19:15

Токсиколог предупредил, что кишечная палочка может вызвать цистит

Ольга Стрельникова
Михаил Кутушов
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка держится за живот стоя на кухне
Фото Freepik/freepik

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал «СЭ», что, помимо всех прочих неприятных последствий, кишечная палочка может стать причиной цистита. «Попадая в организм, бактерии вызывают дисбаланс в кишечнике. Бактериальный качественный и количественный состав меняется, в результате чего появляются более агрессивные штаммы кишечной палочки», — пояснил медик. По его словам, характерными симптомами заражения будут расстройство желудка в виде сильного поноса, периодическая тошнота и слабость, нарушение аппетита, тянущие боли в животе и даже рвота зеленого цвета, а также лихорадка и гипертермия.

Михаил Кутушов предупредил, что кишечная палочка может, помимо прочих негативных последствий, привести к циститу у женщин. «Бактерия проникает из прямой кишки во влагалище, после этого направляется в мочевыводящий канал, добирается до мочевого пузыря и провоцирует неприятные ощущения», — предупредил врач. Спровоцировать активность кишечной палочки может переохлаждение, дефицит витаминов или ослабленность организма на фоне приема антибиотиков.

Чтобы обезопасить себя, специалист порекомендовал соблюдать гигиену и санитарные нормы. «При первых признаках недомогания обращайтесь к врачу, который выпишет антимикробные средства и при необходимости антибиотик», — подытожил Михаил Кутушов.

Ранее мы рассказывали, какие еще причины могут вызвать цистит.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Медицина
Советы и рекомендации
0
Читайте также
В Воронеже мужчина упал с 19-го этажа на внедорожник и выжил
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на статью о теракте
Зеленский прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
Популярное видео
Почему забуксовал «Спартак»? Воспитает ли Федотов Карраскаля?
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терапевт предупредил об опасности инсульта из-за приема аспирина
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости